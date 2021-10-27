Shiba Inu (SHIB) rekor kırmaya devam ediyor (Shiba Inu nedir, nasıl ortaya çıktı?)

Shiba Inu (SHIB) coin fiyatı bugün erken saatlerde 0,00005722 dolar ile bir rekor seviyeye ulaştı.

Tıpkı Dogecoin gibi şaka amacıyla piyasaya sürülen ve Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda ilerleyen Shiba coin Gate.io, Binance ve Paribu üzerinden listeleniyor.

Ethereum tabanlı bir proje olan Shiba INU 2020 yılının ağustos ayında piyasaya sürüldü.

‘Ryoshi’ adı verilen anonim kişi ya da kişiler tarafından yaratılan Shiba Inu NFT piyasasında köpek temalı eseler üreten sanatçıları destekleyerek bağış toplayan bir projeye dönüştü.



