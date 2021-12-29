Shiba Inu ve Dogecoin yasallığı HUH Token'da sorgulanıyor

Dogecoin en iyi meme coinlerinden biri olarak bilinmesine rağmen bir zamanlar dolandırıcılık iddialarından o da kaçamamıştı. Yaşanan süreçte birçok insan Dogecoin paralarını satın alınmaması gerektiğini savunuyordu.

Tüm bunlar ise Reddit'te kendilerine "shibes" diyen bir grup tarafından başladı. Grup, Reddit üzerinden komik yorumlar yaptıkları için o zamanlar değersiz olan Dogecoin'de birbirlerine bahşiş veriyorlardı.

Ryan Kennedy adlı seri bir dolandırıcı ise bu süreçte diğer kripto para birimleriyle birlikte Dogecoin işlemlerini kolaylaştırmak için Alex Green takma adı altında bir değişim başlattı.

Ardından iz bırakmadan Ryan Kennedy tüm parayla birlikte ortadan kayboldu. O andan itibaren herkes Dogecoin'i suçlamaya ve onu bir dolandırıcı kripto para birimi olarak markalamaya başladı. Bugün itibarıyla ise Dogecoin ise zamana direnerek bugün birçok insan için kar elde ettirmeyi başarıyor.



SIRADA SHİBA INU VAR



Shiba Inu, dolandırıcılık suçlamalarına maruz kalan başka bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Shiba Inu'nun Vikipedia sayfası hala bunun bir "boşaltma şeması" olduğunu iddia ediyor. Bu, kriptonun son birkaç aydaki yükselişiyle yarattığı milyonerlere rağmen birçok kişinin bunu bir aldatmaca olarak adlandırmasına neden oluyor.

Shiba Inu lansmanı sırasında kripto para birimini satın almama uyarıları da her yerdeydi. Shiba Inu şu an ise kripto merdiveninin tepesinde Dogecoin ile rekabet ediyor.



HUH TOKEN KENDİNİ ULTİMEME OLARAK TANITIYOR



HUH Token, bu tedaviye katlanmak için uzun bir kripto para birimi serisinin en yenisi olarak yer alıyor. HUH Token, kendi kendini ilan eden bir "utimeme" belirteci olarak piyasaya girmesinin ardından kripto takipçileri ise bu uygulamanın amacı olarak ise yardımcı program sağlayarak kendisini standart bir meme belirtecinden farklı kılmak olduğunu ileri sürüyor.

HUH Token’ın diğerlerinden farklı olarak tasarladığı uygulamalar bununla da sınırlı kalmıyor. HUH Token Kripto para birimini başka kripto para birimine yönlendirmek için de bir ödül sistemi olarak BNB üretiyor ve sahiplerine sürekli olarak daha fazla HUH Token sağlamak için statik yansımayı kullanıyor. HUH Token içeren daha fazla işlem, sahiplerine daha fazla ödül kazandırıyor.



HUH TOKEN ÖDÜLÜNÜ YAYINLADI



HUH Token, kripto para birimine tam güven sağlamak için gerekli adımları atmış yeni bir proje olarak görülüyor. Kripto dünyasında çok saygın şirketlerden Certik, Shellboxes ve Solidity Finance'den üç ayrı denetime sahip olan HUH Token, denetimlere ek olarak bir hata ödülü de yayınlıyor. İlerlemeye devam ederken HUH Token'in geliştirilmesine yardımcı olanlara 50.000 dolarlık bir hata ödülü de teklif ediliyor.

HUH TOKEN 1 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE LİKİDİTE SAĞLIYOR



HUH jetonu ayrıca 1 milyon dolar değerinde likidite sağladı ve 2 yıl boyunca kilitlemesi yaratıcıların bu parayı alıp ortadan kaybolmasını imkansız hale getiriyor. HUH Token'ın bütünlüklerini göstermek için kendi adımlarını görmezden gelse bile, jetonun nerede listelendiğinin incelenmesi alıcılara daha fazla güven veriyor.

HUH Token şu anda 2 iyi kurulmuş ve güvenilir borsa olan PancakeSwap ve BitForex'te mevcut. Ek olarak HUH Token ile ilgili analizler, CoinMarketCap, CoinGecko, Coinbase ve PooCoin dahil olmak üzere kripto ile ilgili en büyük web sitelerinden bazılarında bulunabililiyor.



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