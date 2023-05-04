Siber saldırı nedir? Siber saldırı örnekleri

Siber saldırı, bilgisayar bilgi sistemlerini, bilgisayar ağlarını, altyapıları, kişisel bilgisayar cihazlarını veya akıllı telefonları hedef alan herhangi bir saldırı manevrasıdır.

Siber saldırılar, bir iş veya kişisel bilgisayar ağı içindeki önemli belgelere ve sistemlere zarar vermeyi veya bunların kontrolünü ele geçirmeyi ya da bunlara erişim sağlamayı amaçlar.



Siber saldırılar, siyasi, kriminal veya kişisel amaçlarla, gizli bilgileri yok etmek veya bunlara erişim sağlamak için bireyler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

