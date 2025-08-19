Siber saldırılar artıyor: 1 milyondan fazla kişinin hesabı çalındı

Yılın ilk yarısında popüler mesajlaşma uygulamalarında hesap hırsızlıkları ciddi artış gösterdi. Yapılan analizlere göre, Telegram’da hesap ele geçirme vakalarının 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 51, yılın ikinci yarısına göre ise yüzde 20 arttığını ortaya koydu.

1,4 MİLYON HESAP ÇALINDI

Ocak-Haziran 2025 arasında 1,4 milyon kullanıcı hesabı ele geçirdi. Siber suçluların Telegram’a ilgisinin artmasında, uygulamanın kanal yönetimi, NFT’ler ve dijital para birimi gibi özellikler etkili oluyor.

Kaspersky’nin verilerine göre, 2025 başlarında WhatsApp kullanıcılarına yönelik dolandırıcı çağrılar geçen yılın aynı dönemine göre 3,5 kat arttı.

"KULLANICI EN ZAYIF HALKA"

Bilgi güvenliği uzmanları, saldırıların çoğunun uygulamaların açıklarından değil, kullanıcıların dikkatsizliğinden kaynaklandığını vurguluyor. IT Task teknik direktörü Anton Antropov, “Yeni platformlar daha güvenli olsa da kullanıcılar alışma sürecinde kolayca manipüle edilebiliyor” dedi. Cyberdom’dan Sergey Voldokhin ise “Gerçek koruma, uygulama seçiminden çok dijital güvenlik kurallarına uymakta yatıyor” ifadelerini kullandı.