''Siber saldırılar KOBİ ölçeğinde işletmeleri hedef almaya başladı''

Günümüzde dijitalleşme ile birlikte siber güvenlik, bireylerden büyük kuruluşlara kadar herkes için kritik bir önem taşımaya başladı.

Özellikle KOBİ’lerin çoğunluğu, dijital sistemlerinin uça uca güvenliğini sağlayacak iş gücüne ve teknolojiye sahip olmadığı için siber saldırılar, veri sızıntıları ve çeşitli dijital problemler yaşayabiliyor. Bu saldırılar sonrasında da maddi ve manevi kayba uğruyor, hatta iflas gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar.

Bu noktada siber güvenlik önlemlerine yatırım yapmak ve bilinçli bir şekilde bu alanda hareket etmek, kişisel ve kurumsal güvenliği sağlamak adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Her ölçekten işletmeye siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiren Timus Siber Güvenlik, siber tehditlere karşı güvenliği sağlamak adına alınması gereken önlemlere dikkat çekiyor.



“Kurumsal dünyanın dijital güvenliğini artırmak hayati önem taşıyor”



Siber güvenliğin birçok farklı boyutta ele alınması gereken bir kavram olduğunu söyleyen Timus Siber Güvenlik Türkiye Ülke Müdürü Artuğ Tikiç, “İlk olarak, bireylerin günlük dijital alışkanlıklarında dikkatli olmaları ve temel güvenlik önlemlerini almaları büyük önem taşıyor. Güçlü şifreler kullanmak, güvenilir anti-virüs programlarına sahip olmak, güncel yazılımları kullanmak gibi temel adımlar, kişisel siber güvenliği sağlamak için atılması gereken temel adımlar arasında yer alıyor. Kurumsal düzeyde ise büyük şirketlerin ve kuruluşların siber güvenliği sağlamak adına stratejik önlemler almaları gerekiyor. Güvenlik politikalarının oluşturulması, çalışanlara düzenli eğitimler verilmesi, güvenlik duvarlarının güçlendirilmesi gibi adımlar, kurumsal dünyanın dijital güvenliğini artırmak adına hayati öneme sahip.” dedi.



“Dijital verilerin güvenliğini sağlamak hayati önem taşıyor”



Siber güvenliğin özellikle şirketler için iş operasyonlarını koruma, müşteri güvenini sağlama ve veri güvenliğini temin etme açısından kritik bir önem taşıdığına değinen Artuğ Tikiç, “Son dönemde fidye yazılımları, kötü amaçlı yazılımlar, tedarik zinciri ve kurumsal e-postalara yönelik saldırılar önemli ölçüde artış gösterdi. Bunun yanında finans ve ödeme gibi kritik iş süreçlerinde dijital platformların kullanımı, her ölçekten işletmeyi kötü niyetli kişilerin hedefi haline getirdi. Dijital verilerin güvenliğini sağlamak hayati önem taşıyor. IDS/IPS (Saldırı Tespit/Engelleme Sistemi), Web Filtreleme, Uygulama Filtreleme, Hotspot, VPN, 5651 Log Yönetimi gibi özellikleri tek bir platformda sunan Berqnet Firewall cihazlarımız siber saldırılara karşı güçlü bir savunma mekanizması oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.



“Ücretsiz siber güvenlik eğitimlerimizle farkındalık yaratıyoruz”

Siber saldırganların sadece kurumları değil, tedbir almayan herkesi hedef aldığına işaret eden Artuğ Tikiç, şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu risklere karşı toplumu daha bilinçli hale getirmeyi hedefleyen bir firma olarak, Tüm Türkiye’de “Herkes İçin Siber Güvenlik” sosyal sorumluluk projemizi hayata geçirdik. Uzman ekibimiz tarafından sosyal sorumluluk hedefiyle hayata geçirdiğimiz projemiz herkesicinsiberguvenlik.net web sitemiz üzerinden iş kolu fark etmeksizin tüm çalışanlar, yöneticiler, işletme sahipleri, öğrenciler ve hayatında internet bulunan herkese ücretsiz eğitim desteği veriyoruz. Projemiz özelinde 15 farklı video içeriği siber güvenlik farkındalığını artırmak hedefliyoruz. Eğitimi tamamlayanlara da katılacakları sınavda geçerli puanı almaları takdirinde bilgilerini tescilledikleri belgeleyen sertifikalarını gönderiyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 10 bine yakın kişiye, temel siber güvenlik eğitimi ve sertifika kazanımı sağladık.”