"Siberpunk kung fu": Efsanelerin filmleri yapay zekayla yeniden canlandırılacak

Sinema tutkunları için klasik filmleri tekrar tekrar izlemek her zaman yeni bir şeyler keşfetmek anlamına gelebilir. Ancak film stüdyoları için bu klasikler aynı zamanda tekrar tekrar gösterime alabilecekleri değerli eserler demek. Çinli film stüdyoları da dövüş sanatları sinemasının klasik yapımlarını yapay zeka yardımıyla yeniden üretmeye hazırlanıyor.



Şanghay Uluslararası Film Festivali'nde duyurulan “Kung Fu Film Mirası: 100 Klasik Yapay Zeka Canlandırma Projesi” kapsamında, Bruce Lee, Jackie Chan ve Jet Li gibi efsanevi oyuncuların yer aldığı kung fu filmleri yapay zeka ile “yeniden canlandırılacak.”



Çin Film Vakfı Başkanı Zhang Pimin, bu projenin filmlere “günümüz seyir alışkanlıklarına uygun bir görünüm kazandırmayı” amaçladığını belirtti.

YENİ EFEKTLER EKLENECEK

Ancak bu girişim, yalnızca restorasyon veya görüntü kalitesini artırma çabası değil.



The Hollywood Reporter’ın haberine göre, bazı filmler tam anlamıyla yapay zeka filtreleriyle yeniden yaratılacak. Örneğin, John Woo’nun 1986 yapımı kült filmi A Better Tomorrow için hazırlanan yapay zeka destekli versiyonun fragmanı festivalde gösterildi. Yeni versiyon, başrol oyuncusu Chow Yun-fat’ı siberpunk tarzında bir karaktere dönüştürüyor.

Bu versiyonun adı ise A Better Tomorrow: Cyber Frontier olacak. Film, yapımcılar tarafından “dünyanın ilk tam süreçle yapay zeka tarafından üretilmiş animasyon uzun metraj filmi” olarak lanse ediliyor.

14 MİLYON DOLAR BÜTÇE

Projeye yapay zeka animasyon firmaları da davet edildi. Görsel estetiği “yeniden şekillendirme” ve orijinal eserlere “saygı duruşunda bulunma” iddiasındaki bu çaba için 100 milyon yuan (yaklaşık 14 milyon dolar) bütçe ayrıldığı açıklandı.



Proje kapsamına alınan filmler arasında Fist of Fury (1972, Bruce Lee), Drunken Master (1978, Jackie Chan) ve Once Upon a Time in China (1991, Jet Li) gibi dövüş sinemasının mihenk taşları da yer alıyor. Bu yapımlar, hâlen birçok dijital platformda izlenebiliyor ve orijinal halleriyle etkileyiciliğini koruyor. Hatta Fist of Fury gibi filmlerin 4K Blu-ray versiyonları da mevcut.



Projeyi eleştiren yazarlara göre ise bu klasiklerin “yapay zeka ile çoraklaştırılmaya” ihtiyacı yok. Yazarlar, bu filmlerin aksiyon sahnelerinin hâlâ etkileyici, kamera kullanımının da hâlâ çarpıcı olduğunu vurguluyor.