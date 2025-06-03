Siborg böcekler çağı geliyor: Hamamböceklerine kask takıldı

Japonya’daki Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, canlı hamamböceklerini onların doğal davranışlarını kullanarak yönlendirmenin ve gerçek böcekleri ‘siborg’lara dönüştürmenin yolunu buldu.



Araştırma ekibi böceklere zarar vermeyen küçük bir kask, sensörler ve UV ışık kaynağı kullanarak hamamböceklerini istedikleri yönde ve şekilde hareket ettirmeyi başardı.



Hakemli bilimsel dergi Advanced Intelligent Systems’da yayınlanan araştırma makalesinde “biyolojik zeka taşıyan siber böceklerin” özellikle deprem gibi felaketlerde, arama kurtarma görevlerinde kullanılabileceği ifade edildi.



DOĞAL İÇGÜDÜLERİ KULLANDILAR



Son yıllarda minimal elektronik sistemler tasarlama veya robotik böcekler üretme eğilimi mühendislik çalışmalarında giderek yaygınlaşıyor. Böcek boyutunda elektronik devrelerden insanların erişemeyeceği noktalara girmek üzere yararlanma fikri oldukça popüler.



Bu çalışmaların birçoğunda canlı böcekler kullanılıyor. Ancak genellikle böceklerin sinir sistemine elektrik verme veya bu hayvanların beyinlerini tamamen devreden çıkarma yöntemleri benimseniyor.



Osaka Üniversitesi’nden araştırmacıların tasarladığı sistemde ise böcekler tamamen kendi doğal içgüdüleri kullanılarak yönlendiriliyor. Araştırmacılar UV ışınlarından kaçınma davranışlarıyla bilinen hamamböceklerinin davranışlarını manipüle etmek için yine UV ışınlarını kullanıyor.



Çalışmada hamamböceklerinin başına küçük kasklar yerleştirildi ve böcek durduğunda harekete geçmesini sağlamak için UV ışıkları kullanıldı.



Yapılan 150’den fazla denemede bu “kasklı hamamböcekler”, labirent gibi zorlu ortamlardan yüzde 94 başarı oranıyla çıkmayı başardı. Sistemin kullanılmadığı hamamböceklerinde bu oran yüzde 24’tü.



NE İŞE YARAYACAKLAR?



Araştırmacılara göre sistem hem hafif hem de böceğin doğal hareket kabiliyetini kısıtlamıyor. Ayrıca geleneksel yöntemlerdeki gibi zamanla etkisini kaybetmiyor.



Çalışmanın arkasındaki Chowdhury Muhammed Masum Rıfat ve ekibi, doğayla çatışmak yerine onunla uyum içinde çalışan robot teknolojilerine örnek teşkil etmek istediklerini belirtti.



Gelecekte bu tür böcek takımları, insanların giremeyeceği enkaz altları, boru hatları ya da hassas doğa alanlarında görev alabilir.



Ancak bu teknolojinin etik sınırları da şimdiden tartışılmaya başlanmış durumda.

