Hava sıcaklıklarındaki artışın zararlı böceklerin metabolizmasını hızlandırdığı ve böylece enerjiyi daha çabuk yakan haşerelerde beslenme ve çoğalmanın arttığı ortaya çıktı.



Science News internet sitesinin haberine göre "Science" dergisinde yayımlanan çalışmada, Washington Üniversitesi'nden Curtis Deutsch ve ekibi, bir bütün olarak böceklerin daha sıcak günlerde ne kadar hızlanacağına, çoğalacağına ve tahıllara zarar vereceğine ilişkin matematiksel bir simülasyon geliştirdi.



Sıcaklığın, böcek metabolizmasını ve üremesini ne kadar hızlandırdığını inceleyen araştırmacılar, hava sıcaklığındaki her santigrat artışın, buğday, mısır (darı) ve pirinç için ilave yüzde 10 ila 25 hasar anlamına geldiğini tespit etti.



Sıcaklıktaki artışın böceklerin iştahını artırarak ekinlerde daha fazla zarara neden olduğunun altını çizen Deutsch, zararlı böceklerin halihazırda her yıl dünya genelindeki mısır ve buğdayın yüzde 8'ine, pirincin ise yüzde 14'üne zarar verdiğini belirtti.



Ortalama küresel sıcaklığın sanayi öncesi dönemdeki seviyenin sadece 2 derece üzerine çıkması halinde, yıllık mahsul kayıplarının mısır için yaklaşık yüzde 10, buğday için yüzde 12 ve pirinç için yüzde 17'ye kadar çıkabileceğini belirten araştırmacılar, bunun üç tahıl için toplam yaklaşık 213 milyon tonluk kayıp anlamına geldiğine işaret etti.