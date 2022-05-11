'Sıfır karbon' hedefinin nadir metallerle imtihanı

Eurometaux'un raporuna göre batarya, elektrikli otomobiller, solar paneller, rüzgar tribünleri ve hidrojen yakıt teknolojilerine yapılacak yatırımların karşılığında küresel metal talebinin nasıl değişeceğini de ortaya koyuyor.

Buna göre 2020'den 2050'ye kadar sıfır karbona ulaşabilecek enerji altyapısına ulaşılabilmesi için metal talebinde yaşanacak global artışta en büyük payı yüzde 2109 ile lityum çekiyor.



Motorlarda veya jeneratörlerde kullanılan mıknatıslar için önemli bir madde olan disprosyum da yüzde 433 ile talep patlaması yaşıyor. Bunun nedeni bu mıktanısların rüzgar türbinlerinde ve elektrikli araçlarda da kullanılmaya başlanması.

Yine elektrikli araç pillerinin ana maddelerinden kobaltda da yüzde 403’lük bir talep artışı olacağı hesaplanıyor.

