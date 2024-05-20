SİHA nedir? SİHA nerelerde kullanılır? (Türkiye'nin SİHA modelleri)

SİHA olarak da bilinen silahlı insansız hava aracı, genellikle bomba, füze ve/veya ATGM gibi uçak mühimmatlarını taşıyan ve drone saldırıları için kullanılan bir insansız hava aracı (İHA) türüdür.

Bu araçlar genellikle gerçek zamanlı insan kontrolü altındadırlar ve farklı özerklik seviyeleri vardır.

Bu tip uçakların yerleşik bir insan pilotu yoktur. Operatör aracı uzaktaki bir terminalden çalıştırdığından, bir insan pilot için gerekli ekipmana ihtiyaç duyulmaz, bu da insanlı bir uçaktan daha düşük bir ağırlık ve daha küçük bir boyuta neden olur.

Birçok ülke operasyonel yerli insansız hava muharebe aracına sahiptir ve daha birçok insansız hava muharebe aracı ithal edilmekte veya geliştirme programları devam etmektedir.



TÜRKİYE'NİN SİHA MODELLERİ



Bayraktar Kızılelma

Bayraktar Akıncı

Bayraktar TB2

Bayraktar TB3

TUSAŞ Anka-S

TUSAŞ Aksungur