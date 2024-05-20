SİHA nedir? SİHA nerelerde kullanılır? (Türkiye'nin SİHA modelleri)

Silahlı insansız hava aracının (SİHA) ne olduğu, sosyal medyada birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. İçinde pilot olmadan uzaktan kumanda edilebilen SİHA'lar, ülkeler için birçok askeri operasyonda kullanılmaktadır. SİHA'lar savaş vb. konuların yanı sıra, bölgelerdeki arama kurtarma çalışmalarında da kullanılabilir. Peki, SİHA nedir? SİHA nerelerde kullanılır?

SİHA nedir? SİHA nerelerde kullanılır? (Türkiye'nin SİHA modelleri)

olarak da bilinen silahlı insansız hava aracı, genellikle bomba, füze ve/veya ATGM gibi mühimmatlarını taşıyan ve drone saldırıları için kullanılan bir insansız hava aracı (İHA) türüdür.

Bu araçlar genellikle gerçek zamanlı insan kontrolü altındadırlar ve farklı özerklik seviyeleri vardır.

Bu tip uçakların yerleşik bir insan pilotu yoktur. Operatör aracı uzaktaki bir terminalden çalıştırdığından, bir insan pilot için gerekli ekipmana ihtiyaç duyulmaz, bu da insanlı bir uçaktan daha düşük bir ağırlık ve daha küçük bir boyuta neden olur.

Birçok ülke operasyonel yerli insansız hava muharebe aracına sahiptir ve daha birçok insansız hava muharebe aracı ithal edilmekte veya geliştirme programları devam etmektedir.

TÜRKİYE'NİN SİHA MODELLERİ

Bayraktar Kızılelma
Bayraktar Akıncı
Bayraktar TB2
Bayraktar TB3
TUSAŞ Anka-S
TUSAŞ Aksungur

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