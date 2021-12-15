Silkar Madencilik, geniş operasyon ağını Microsoft bulutuyla senkronize ediyor

Silkar Madencilik, bulut üzerinde senkronize ettiği Dynamics, Dynamics CRM, SharePoint, OneDrive ve Teams gibi Microsoft uygulamaları sayesinde tedarik zincirinden üretime, satıştan muhasebeye, insan kaynaklarından müşteri memnuniyetine kadar birçok alanda verimliliğini artırarak rekabet avantajı elde ediyor.



Dijital dönüşüm sürecini Microsoft’un iş ortakları arasında yer alan yazılım şirketi Pargesoft ile başlatan ve tüm operasyonlarını buluta taşıyan taş üreticisi Silkar Madencilik, özellikle Microsoft Dynamics, Dynamics CRM, SharePoint, OneDrive, Power BI ve Teams gibi Microsoft ürünlerini aktif şekilde kullanarak üretkenlik, verimlilik, ölçeklenebilirlik ve müşteri memnuniyeti gibi konularda avantaj sağlıyor.



Mermer, mozaik, plaka ve fayans gibi doğal taş ürünlerini piyasaya sunan Silkar Madencilik’in dijital dönüşüm sürecine ilişkin bilgi veren Silkar Otomotiv AŞ Bilgi İşlem Müdürü Engin Öztürk, Bilecik’te bulunan 2 fabrikalarıyla toplamda 35 ülkeye ihracat yaptıklarını, bu nedenle yapı büyüdükçe operasyonlarda senkronizasyonu sağlama ihtiyaçlarının da arttığını ifade ediyor.



Öztürk “Yapımız büyüdükçe şirketimizdeki donanım parkını genişlettik. Software & hardware birçok ürün aldık; ancak bu ürünlerin hiçbirinin birbiriyle senkronize halde çalışmadığını gördük. Bu noktada bulut kullanmaya geçme zamanımızın geldiğini anladık. Bulut bilişim teknolojileriyle ilgili Microsoft ile temas kurduk ve Microsoft’un iş ortaklarından Pargesoft ile birlikte dijital dönüşüm yolculuğumuzu başlattık. Özellikle Dynamics, Dynamics CRM, SharePoint, OneDrive ve Teams’i aktif olarak kullanıyoruz. Tedarik süreci, üretim, satın alma, satış, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları gibi aklınıza gelebilecek her alanda bu ürünlerden çok yüksek performans alıyoruz. Pandemi öncesinden bu yana toplantılarımızı Teams, paylaşımlarımızı SharePoint üzerinden yapmaya devam ediyoruz” diyor.



Pazar koşullarının her an değiştiği son derece rekabetçi bir ortamda faaliyet gösterdiklerine vurgu yapan Engin Öztürk, iş süreçlerinin pratikleşmesi ve müşteri memnuniyetinin artması gibi etmenlerin Silkar Madencilik’e rekabet avantajı sağladığını da sözlerine ekliyor.