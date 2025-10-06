“Şimdiye kadar yaptığımız en büyük şey” demişti: OpenAI’ın gizemli cihazında sorun çıktı

OpenAI ile eski Apple tasarımcısı Jony Ive’ın üzerinde çalıştığı ve büyük merakla beklenen yeni yapay zeka cihazının piyasaya çıkışı ertelenebilir.



Financial Times’ın haberine göre, proje hâlâ bazı teknik sorunlarla boğuşuyor ve bu durum, cihazın 2026’daki çıkış tarihini ileriye atabilir.



Gazetenin aktardığına göre, en önemli zorluklardan biri yapay zeka asistanının sesinin ve davranış biçiminin nasıl olacağıyla ilgili. Projeye aşina bir kaynak, cihazın amacını şöyle özetledi:



“Bu, özünde bir bilgisayar olan ama garip yapay zeka sevgililere benzemeyen bir arkadaş olacak.”



GİZLİLİK ENDİŞELERİ



Ancak kişilik tasarımı dışında gizlilik endişeleri de gündemde. Cihazın “her zaman dinlemede” olacak şekilde tasarlanması, kullanıcı verilerinin korunmasına dair yeni soru işaretleri doğuruyor.



Ayrıca, cihazın çalışması için gereken yüksek işlem gücü nedeniyle bütçe kısıtlamalarının da projeyi zorladığı belirtiliyor.



OpenAI ve Ive’ın iş birliğiyle geliştirilen bu cihaz hakkında henüz çok az bilgi mevcut. OpenAI CEO’su Sam Altman, çalışanlarına yaptığı bir konuşmada cihazın cep boyutlarında, çevresinin farkında ve ekransız olabileceğine dair ipuçları vermişti.



Yine de, şirketin temkinli ilerlediği görülüyor. Benzer amaçlarla piyasaya sürülen Humane AI Pin gibi yapay zeka cihazları, düşük satış rakamları nedeniyle kısa sürede üretimden kaldırılmıştı.



100 MİLYON YAPAY ZEKA TEK CİHAZDA



Altman daha önce yaptığı bir açıklamada bu cihazın gündelik yaşamın bir parçası olmasını umduklarını söyleyerek, 100 milyon yapay zekayı tek bir cihazda birleştirme planlarını dile getirmişti.



İş insanı, "Burada bir şirket olarak şimdiye kadar yaptığımız en büyük şeyi yapma şansına sahibiz," demişti.



OpenAI bu cihazı geliştirmek için Ive'nin io adlı girişimini satın almıştı.

The Wall Street Journal'a göre şirket satın alım için 6,5 milyar dolar harcamıştı. Ancak Altman bu yeni ortaklığın OpenAI'a 1 trilyon dolar değer katma potansiyeline sahip olduğunu öne sürüyor.



Cihazın tam olarak ne olacağı ise bilinmiyor. Altman ortaklığın duyurulduğu dönemde bunun giyilebilir bir teknoloji olmayacağını söylemiş ama daha sonra kulaklık gibi seçeneklerin üzerinde durulduğu öğrenilmişti.

