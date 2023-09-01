Singapur'da gözyaşıyla şarj olabilen akıllı kontakt lensler geliştirildi

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU) araştırmacılar, akıllı kontakt lenslere güç sağlayabilen ve gözyaşlarıyla şarj edilebilen mikrometre inceliğinde bir pil geliştirdi.

BATARYA NASIL ÇALIŞIYOR?



Batarya biyouyumlu malzemelerden oluşuyor ve glikoz bazlı bir kaplamaya sahip.

Bu kaplama, pilin içindeki suda bulunan sodyum ve klorür iyonlarıyla reaksiyona girerek elektrik üretmek için devre görevi görebiliyor.

Sodyum ve klorür iyonları gözyaşlarında da bulunduğundan, lensler pratik olarak kullanıcı onları takarken şarj edebiliyor.



Deneyler, bataryanın 45 mikroamper akım ve 201 mikrowatt maksimum güç üretebildiğini ortaya koydu. Bu güç miktarı, cihazı günün büyük bir bölümünde çalıştırmak için yeterli olacaktır. Gözyaşı ile şarj da bu noktada yardımcı olmaktadır.

Simüle edilmiş gözyaşı solüsyonunda tutulduğunda, pil ömrü her 12 saatlik kullanım için bir saat daha uzatılabilir. Kullanılmadığı zamanlarda pil, şarj için yüksek miktarda glikoz, potasyum ve sodyum iyonları içeren konsantre bir tuzlu su çözeltisinde tutulabilir.



Ekip, bataryanın 200 şarj-deşarj döngüsü geçirebileceğini tespit etti.

NTU'da doktora öğrencisi olan ve bu çalışmada yer alan Li Zongkang, "Kablosuz güç aktarımı ve süper kapasitörler yüksek güç sağlasa da, lenslerdeki sınırlı alan nedeniyle entegrasyonları önemli bir zorluk teşkil ediyor. Batarya ve biyoyakıt hücresini tek bir bileşende birleştirerek, kablolu veya kablosuz bileşenler için ek alana ihtiyaç duymadan batarya kendi kendini şarj edebilir. Ayrıca, kontakt lensin dış tarafına yerleştirilen elektrotlar gözün görüşünün engellenmemesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Araştırma Nano Energy dergisinde yayımlandı.

