Sinirbilimciler tarih verdi: “Ölülerin beyinlerinden anıları çıkarıp almak mümkün”

Yeni bir çalışmada 312 sinirbilimciden oluşan bir grup bilim insanı ölümden sonra anıların “kurtarılmasının” mümkün olup olmadığı konusunda sorguya çekildi.



Hesaplamalara göre, hafızanın ölen beyinlerin içinde var olmaya devam edip edemeyeceği yönündeki soruları yanıtlayan sinirbilimcilerin yüzde 70,7'si bunun mümkün olduğuna inandığını dile getirdi.



Ayrıca ankete katılanların yaklaşık yüzde 40'ı, gelecekte bu anıların ölen kişinin beyninden çıkarılmasının mümkün olacağını düşünüyor.

YOL HARİTASI VERDİLER

Bilimsel dergi Plos One’da yayınlanan makalede sinirbilimciler, bunun nasıl gerçekleşebileceğine dair tahmini bir yol haritası da paylaştı.



Buna göre ekip, 2045'e kadar ölü yuvarlak kurtçuklardan ve 2065'e kadar laboratuvar farelerinin beyinlerinden anıların canlandırılabileceğini tahmin ediyor.



Sinirbilimciler bunun insanlarda 2125 tarihine kadar uygulanabileceği görüşünde.



Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve makalenin baş yazarı Ariel Zeleznikow-Johnston, IFL Science'a verdiği röportajda, "Bunun işe yarama ihtimalinin çok yüksek olduğuna inanan önemli bir grup nörobilimci var. Tahminimce, beyin implantları, emülasyonlar ve diğer teknolojiler daha iyi hale geldikçe, bu sayı zamanla artacaktır" dedi.

EN BÜYÜK ENGEL

En büyük engellerden biri ise anıların tam olarak nasıl saklandığı konusunda henüz bir fikir birliği olmaması.



Zeleznikow-Johnston, beynin konnektomunu (sinir yolları) korumanın, ölülerden anıları çıkarmanın anahtarı olabileceğini düşünüyor.



Ancak tüm bunlar gerçekleşmeden önce, çok sayıda büyük çalışma yapılması gerekiyor. Yapay zeka gibi gelişmiş araçların, bilim insanlarına insan beynini çözme ve hatta ölenlerin anılarını koruma çabalarında önemli bir destek sağlayabileceğine inanılıyor.

