Sır gibi saklanan iPhone 17 pro sokakta ortaya çıktı

Paylaşımı yapan kullanıcıya göre, çekim sırasında cihazı kullanan kişinin yanında bir “güvenlik görevlisi” de vardı ve görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Bu detay, cihazın gerçek bir test prototipi olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Fotoğraflarda, Apple logosu kapatılmış bir iPhone modeli yer alıyor. Cihaz, kalın siyah bir kılıf içinde olmasına rağmen arka kamera düzeni net şekilde görülüyor.

Ancak teknoloji dünyası bu kez tanıtımı beklemeden heyecanlandı. Sosyal medya platformu X’te “Fox Puppy” kullanıcı adıyla paylaşılan fotoğraflar, iPhone 17 Pro’ya ait olduğu iddia edilen bir cihazı sokakta görüntüledi.

YENİ IPHONE 17 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ



Donanım cephesindeyse iddialar oldukça güçlü: iPhone 17 Pro’nun yeni nesil Apple A19 Pro çipten güç alacağı, RAM kapasitesinin 12 GB’a çıkarılacağı ve profesyonel kullanıcılar için buhar odası (vapor chamber) soğutma sistemine sahip olacağı belirtiliyor.



Kablosuz şarj hızı 50W MagSafe desteğiyle neredeyse iki katına çıkarken, Apple’ın geliştirdiği Wi-Fi 7 çipiyle bağlantı teknolojisinde de yeni bir döneme girileceği öne sürülüyor.

Kamera sistemi de baştan aşağı yenileniyor. Telefoto kameranın 48 MP, ön kameranın ise 24 MP olacağı iddia ediliyor. Ayrıca 8K video kaydı ve çift kamera ile eş zamanlı video çekim özelliği gibi profesyonel özellikler de gündemde.



Apple cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.