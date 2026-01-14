Siri’nin yeniden doğuşu: Apple-Gemini ortaklığı iPhone’unuzu nasıl değiştirecek?

Apple, Siri asistanının yeniden tasarlanmasında ve iPhone ile Mac’lerdeki yapay zeka deneyimlerinin temelinde Google’ın Gemini modellerini kullanacağını resmen açıkladı.

Ancak teknoloji dünyasının en büyük iki şirketi arasında yapılan en dikkat çekici anlaşmalardan biri olan bu entegrasyon, 100 kelimeden kısa bir ortak açıklamayla duyuruldu.

Apple açıklamasında, “Bu modeller, bu yıl gelecek daha kişiselleştirilmiş Siri dahil olmak üzere gelecekteki Apple Intelligence özelliklerini destekleyecek” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme Google için büyük bir kazanım, Apple kullanıcıları için ise önemli bir iyileşme anlamına geliyor. Aynı zamanda Apple’ın, yapay zeka yarışında Google, Meta ve OpenAI ile tek başına aynı hızda ilerleyemediğini de dolaylı olarak kabul ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Ancak kullanıcıların aklında tek bir soru var: Telefonlar bu ortaklıktan pratikte nasıl etkilenecek?

NEDEN GOOGLE?

Apple’ın bir süredir Siri için Anthropic’in Claude’u ve OpenAI’ın GPT modellerini test ettiği biliniyordu. Ancak şirket sonunda Google’da karar kıldı. Bu tercih, Gemini’nin yetenekleri açısından güçlü bir onay.

Anlaşmayla birlikte iPhone kullanıcılarını nelerin beklediği merak konusu. Uzmanlara göre Gemini’nin Apple ekosistemine dolaylı entegrasyonu, Siri’nin bugüne kadarki en büyük sıçramasının önünü açabilir.

GİZLİLİK ENDİŞELERİ

Yapay zeka asistanlarının, sosyal medyadan bile daha derin şekilde kullanıcı hayatına nüfuz etmesi ciddi gizlilik tartışmalarını beraberinde getiriyor. Zira yapay zeka e-posta, takvim, fotoğraflar, dosyalar ve günlük alışkanlıklar gibi hassas verilere sahip oluyor.

Apple ise gizlilik endişelerini gidermek için verilerin Google’a aktarılmayacağını dile getirdi:

“Apple Intelligence, Apple aygıtlarında ve Private Cloud Compute üzerinde çalışmaya devam edecek ve sektör lideri gizlilik standartlarını koruyacak.”

Apple’a göre Gemini yalnızca “zeka motoru” olarak kullanılacak. Kullanıcı verileri, Apple’ın kendi çipleri ve güvenlik odaklı işletim sistemiyle çalışan “Private Cloud Compute” sunucularında şifrelenecek ve işlem tamamlandıktan sonra silinecek. Google’ın bu verilere erişimi olmayacak.

SİRİ NE KADAR AKILLANACAK?

Bugüne kadar Siri, basit komutların ötesine geçmekte zorlanıyordu. Daha karmaşık sorular çoğu zaman ChatGPT’ye yönlendiriliyor, Android tarafında ise Gemini çok daha akıcı ve uygulamalar arası görevleri yerine getirebiliyordu.

Örneğin Android’de Gemini’a “WhatsApp’ta X kişisine bugün dersi olup olmadığını sor” demek mümkünken, Siri bu seviyede bir entegrasyon sunamıyordu.

Apple-Google ortaklığıyla bu farkın kapanması hedefleniyor.

GEMİNİ TELEFONLARI ELE GEÇİRMEYECEK

Apple Insider’a göre şirket, Gemini’ı doğrudan iPhone’lara taşımayacak. Bunun yerine Google’ın yapay zeka araçlarını, “Apple Foundation Models” adı verilen kendi temel modellerini geliştirmek ve eğitmek için kullanacak..

Bu modeller; özetleme, yazma araçları, görsel üretimi ve uygulamalar arası eylemler gibi “Apple Intelligence” özelliklerinin “gizli sosu” olarak tanımlanıyor. Modeller hem cihaz üzerinde hem de Apple’ın bulutunda çalışabiliyor.

Amaç, geliştiricilerin bu yapay zeka altyapısını kullanarak uygulamalarını daha akıllı hale getirmesi. Örneğin, gelecekte Siri’ye “Bu ay en çok dinlediğim şarkılarla bir çalma listesi oluştur” demek mümkün olabilir.

Apple cephesinden özellikle altı çizilen nokta şu: Gemini, iPhone’u veya Siri’yi ele geçirmiyor. Tüm kullanıcı deneyimi Apple’a ait kalıyor. Gemini, arka planda modellerin eğitilmesine yardımcı olan bir araç konumunda.

İddialara göre Apple, bu işbirliği kapsamında Google’a yıllık yaklaşık 1 milyar dolar ödeyecek. Buna karşın Google, kullanıcı verisi elde etmeyecek. Apple ise uzun vadede kendi 1 trilyon parametreli modelini geliştirmeyi hedefliyor.

CHATGPT’YE NE OLACAK?

Bu anlaşma ChatGPT’nin Apple Intelligence içindeki rolünü ortadan kaldırmıyor. ChatGPT entegrasyonunun da devam etmesi bekleniyor.

Google Gemini’nin Siri üzerinden doğrudan bir seçenek olarak sunulup sunulmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Bazı yorumcular Apple’ın “yapay zekadan vazgeçtiğini” iddia etse de şirketin yaklaşımı farklı. Apple, geçmişte de harita hizmetlerinde Google Maps’i kullanmış, ardından Apple Maps’i geliştirmişti. Bu işbirliği de benzer bir geçiş süreci olarak görülüyor.

Apple yönetimine göre büyük dil modelleri (LLM’ler) zamanla emtia hâline gelecek. Bu nedenle Apple, asıl farkı donanım, yazılım ve hizmetlerin entegrasyonunda yaratmayı hedefliyor.

Tüm bu stratejinin ilk somut sonuçlarının iOS 26.4iOS 26.4 ile birlikte, bahar aylarında ortaya çıkması bekleniyor. Eğer Apple planladığı gibi Siri’yi gerçekten daha akıllı, daha doğal ve daha kullanışlı hâle getirebilirse, yapay zeka yarışına sessiz ama güçlü bir şekilde dönebilir.