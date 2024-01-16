Şirket yöneticilerini korkutan teknoloji: Yapay Zeka

Danışmanlık firması PwC tarafından şirket yöneticileri arasında yeni bir anket yapıldı.

Ankete göre, çoğu yönetici küresel ekonomi hakkında daha iyi hissediyor, ancak sayıları giderek artan yöneticiler, iklim değişikliği ve yapay zeka (AI) teknolojilerin baskısı nedeniyle şirketlerinin önümüzdeki on yılda büyük bir değişim olmazsa hayatta kalamayacağını düşünüyor.



Önümzüdeki yıllara ilişkin karışık bir tablo ortaya koyan anket İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen iş dünyasının önde gelenleri, siyasi liderler ve aktivistlerin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'da yayınlandı.



Anket dünya çapında 4.700'den fazla yöneticiyle yapıldı.



Yöneticilerin yüzde 38'i ekonominin gücü konusunda iyimser olduğunu belirtti.

Bu oran yüksek enflasyon, zayıf büyüme, yükselen faiz oranlarının yaşandığı 2023'de yüzde 18'di.



Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlara ve Yemen'deki Husi isyancılarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları küresel ticaret sekteye uğrattı.

Buna rağmen yöneticilerin ekonomik gerileme beklentisi geçen yıl ki rekor seviyedeki yüzde 73'ten yüzde 45'e düştü.



İyileşen ekonomik görünüme rağmen, Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı küresel ekonominin 2024'te üst üste üçüncü kez yavaşlamasını beklediğini açıklamasıyla birlikte bu zorluk sona ermeye yakın değil.