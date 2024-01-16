Şirket yöneticilerini korkutan teknoloji: Yapay Zeka

Danışmanlık firması PwC tarafından şirket yöneticileri arasında yeni bir anket yapıldı.
Ankete göre, çoğu yönetici küresel ekonomi hakkında daha iyi hissediyor, ancak sayıları giderek artan yöneticiler, iklim değişikliği ve yapay zeka (AI) teknolojilerin baskısı nedeniyle şirketlerinin önümüzdeki on yılda büyük bir değişim olmazsa hayatta kalamayacağını düşünüyor.
Önümzüdeki yıllara ilişkin karışık bir tablo ortaya koyan anket İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen iş dünyasının önde gelenleri, siyasi liderler ve aktivistlerin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'da yayınlandı.
Anket dünya çapında 4.700'den fazla yöneticiyle yapıldı.
Yöneticilerin yüzde 38'i ekonominin gücü konusunda iyimser olduğunu belirtti.
Bu oran yüksek enflasyon, zayıf büyüme, yükselen faiz oranlarının yaşandığı 2023'de yüzde 18'di.
Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşlara ve Yemen'deki Husi isyancılarının Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıları küresel ticaret sekteye uğrattı.
Buna rağmen yöneticilerin ekonomik gerileme beklentisi geçen yıl ki rekor seviyedeki yüzde 73'ten yüzde 45'e düştü.
İyileşen ekonomik görünüme rağmen, Dünya Bankası'nın geçen hafta yaptığı küresel ekonominin 2024'te üst üste üçüncü kez yavaşlamasını beklediğini açıklamasıyla birlikte bu zorluk sona ermeye yakın değil.
DÜZENLEME VE BECERİ EKSİKLİĞİ
Anket, katılımcılarının yüzde 45'i on yıl içinde yeni bir düzenleme olmazsa, işlerinin sürdürülebilir olmayacağı konusunda endişe duyuyor.
Bu oran, geçen yılki yüzde 39'a kıyasla artmış durumda.
Yöneticiler değişiklik yapmaya çalıştıklarını, ancak düzenlemeler ve çalışanları arasında beceri eksikliği ile karşılaştıklarını söylüyorlar.
Yapay zeka hem iş operasyonlarını kolaylaştırmanın bir yolu hem de bir zayıflık olarak görülüyor.
Yöneticilerin yaklaşık dörtte üçü yapay zekanın önümüzdeki üç yıl içinde şirketlerin değer yaratma, sunma ve yakalama şeklini önemli ölçüde değiştireceğini söyledi.
Ancak çalışanlarının gelişen teknolojiyi kullanma becerisi kazanmaları için eğitime ihtiyaç duyduklarını belirttiler.
Yöneticiler yapay zekanın siber güvenlik risklerini ve yanlış bilgilendirmeyi artıracağı konusunda da endişeli.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
Yapılan PwC anketine göre, iklim geçişi yapay zeka gibi hem bir fırsat hem de bir risk oluşturuyor.
Yöneticilerin giderek artan bir kısmı iklim değişikliğinin önümüzdeki üç yıl içinde iş yapma şekillerini değiştirmesini beklendiğini söylüyor.
Yöneticilerin yarsından fazlası enerji verimliliğini artıracak değişikliklere başladıklarını ya da bu değişiklikleri tamamladıklarını söylerken, sadece yüzde 45'i finansal planlamada iklim risklerini dikkate alma konusunda ilerleme kaydettiklerini belirtti.
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