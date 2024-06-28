Şirketlerde ‘Copilot ’dönemi

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Microsoft'un geliştirdiği Copilot ürününü bir yardımcı pilot olarak tanımlayarak, iş hayatında çalışanların günlük iş yüklerini nasıl hafiflettiğini ve verimliliği nasıl artırdığını vurguladı.
Özbilgin, “Microsoft'un sunduğu Word, Excel, Teams ve Outlook gibi uygulamalara entegre olan Copilot, günlük masa başı işlerindeki yükü hafifletme ve doğru bilgilere hızlı erişim sağlama amacı taşıyor. Bu sayede Copilot, özellikle çalışanların inanılmaz düzeyde verimlilik kazanmalarına olanak tanıyor” dedi.
Özbilgin, yeni teknolojinin günlük iş akışını nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı:
“Copilot ile artık yanımda hep bir asistanım var. Teams Copilot ve Outlook Copilot sayesinde, 'Bugün ne yapmam gerekiyor?' diye sorduğumda, tüm emaillerimi ve toplantılarımı organize ediyor, okunması gereken önemli emailleri sıralıyor. Bu, işlerimi önem sırasına göre planlamama büyük yardımcı oluyor. Okumam gereken emailleri söylüyor. Eğer okumadığım email varsa ‘Bunları da okursan daha iyi olur’ şeklinde bana asistanlık yapıyor.”
Özbilgin, Türkiye'de üretken yapay zekâya olan ilgiye de vurgu yaptı. 30'dan fazla ülkede 30 binden fazla profesyonelin katılımıyla gerçekleşen Work Trend Index’e göre çalışanların ve yüzde 75'i, kurum desteği olsa da olmasa da yapay zekâyı kullanmaya devam edeceklerini belirtiyor. Ayrıca, katılımcıların yarısından fazlası son altı ay içinde yapay zekâ teknolojilerini kullanmaya başladığını söylüyor.
Levent Özbilgin, "Müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi gören İstanbul’daki Microsoft Teknoloji Merkezi’ne her gün farklı bir müşteri ziyarette bulunuyor. Ayrıca, şirketlerin düzenlediği hackathonlara katılarak, yapay zekâyı dahil ettikleri fikir yarışmalarına destek oluyoruz" dedi. Özbilgin, Microsoft Türkiye'nin amacının, Copilot’u şirketlerin sistemlerine entegre ederek, bu teknolojiyi en etkin şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu belirtti.
Microsoft 365 Copilot, Tüpraş için süreçleri kolaylaştıran önemli bir araç oldu
Türkiye’nin önde gelen en büyük sanayi şirketlerinden Tüpraş, dijital dönüşüm ve yapay zekâ kullanımı ile iş süreçlerinde büyük bir değişime imza atıyor. Tüpraş Bilgi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Direktörü Haldun Selik, Microsoft 365 Copilot servislerinin kullanımına yönelik detaylar paylaştı.
Selik, Tüpraş’ın Türkiye’de binlerce çalışanı barındıran büyük bir yapı olduğunu, şirketin stratejik dönüşüm planı kapsamında, odak iş alanlarını destekleyecek dijital dönüşüm uygulamalarına büyük önem verdiklerini belirtti. İş güvenliği ve üretim süreçlerinde yapay zekâ teknolojisinden yararlandıklarını ifade eden Selik, veriden değer yaratmaya odaklandıklarını belirterek, “Sahip olduğumuz 150 binin üzerinde farklı sensörden kesintisiz şekilde günlük olarak akan 650 milyon satır verinin etkin yönetimini gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.
Selik, her alanda son teknoloji ürünlerini süreçlerine entegre ettiklerini vurgulayarak, “Tüpraş, Microsoft’un yapay zekâ destekli platformu Copilot’u Nisan ayında çalışanlarının kullanımına sundu. Copilot, iş süreçlerini daha akıllı ve etkili hale getirme potansiyeline sahip. Copilot, çalışanlarımızın günlük iş akışlarını kolaylaştırarak, daha stratejik ve yaratıcı işlere odaklanmalarına olanak tanıyor. Bu da Tüpraş’ın inovasyon ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynuyor” dedi.
Selik, Copilot teknolojilerinin kullanımıyla ilgili olarak, “Çalışanlarımızdan aldığımız pozitif geri bildirimler bizi çok memnun ediyor. Örneğin, bir çalışanımız gelen belgeleri Copilot’a yükleyerek, önemli konuların özetlenmesini istediğinde, eksiksiz bir özeti saniyeler içinde alabiliyor. Diğer bir arkadaşım iş ilanı oluşturulması ve CV incelemesi için kullandığından bahsetti. Başvurulardan hangi CV şu iş ilanına uygun diye artık Copilot bakıyor. Diğer bir arkadaşım büyük boyutlu excellerden sonuç çıkarma ve makro yazma işini artık Copilot’a bıraktığını anlattı. Buna daha fazla örnekler ekleyebilirim. Tüpraş’ta kısa sürede Copilot’un etkin kullanımına geçilmesi mutluluk verici. Artık Copilot, bizler için önemli bir araç haline geldi” dedi.
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