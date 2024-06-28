Şirketlerde ‘Copilot ’dönemi

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, Microsoft'un geliştirdiği Copilot ürününü bir yardımcı pilot olarak tanımlayarak, iş hayatında çalışanların günlük iş yüklerini nasıl hafiflettiğini ve verimliliği nasıl artırdığını vurguladı.

Özbilgin, “Microsoft'un sunduğu Word, Excel, Teams ve Outlook gibi uygulamalara entegre olan Copilot, günlük masa başı işlerindeki yükü hafifletme ve doğru bilgilere hızlı erişim sağlama amacı taşıyor. Bu sayede Copilot, özellikle çalışanların inanılmaz düzeyde verimlilik kazanmalarına olanak tanıyor” dedi.



Özbilgin, yeni teknolojinin günlük iş akışını nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı:

“Copilot ile artık yanımda hep bir asistanım var. Teams Copilot ve Outlook Copilot sayesinde, 'Bugün ne yapmam gerekiyor?' diye sorduğumda, tüm emaillerimi ve toplantılarımı organize ediyor, okunması gereken önemli emailleri sıralıyor. Bu, işlerimi önem sırasına göre planlamama büyük yardımcı oluyor. Okumam gereken emailleri söylüyor. Eğer okumadığım email varsa ‘Bunları da okursan daha iyi olur’ şeklinde bana asistanlık yapıyor.”

