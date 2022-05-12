'Şirketlerin dijital dönüşüm süresi kısaldı'

Pandemi şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları hızlanırken, gelişen teknolojiler ile birlikte şirketlerin dönüşümün süresi ise giderek kısalıyor.



İş dünyasının dijital dönüşüm nabzını tutan Dijital Dönüşüm Gündemi programının bu haftaki konukları ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu ve BTC Satış Yöneticisi Selahattin Güldeş, moderatör Burcu Kaya’nın sorularını yanıtlayarak şirketlerin dönüşüm stratejilerinin ana hatlarını aktardı.



"DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SÜRESİ KISALDI"



Dijital dönüşümün artık şirketlerin ajandasında yer aldığını belirten program konuklarından BTC Satış Yöneticisi Selahattin Güldeş, "Özellikle hedeflerine ulaşmak isteyen firmaların yolu dijital dönüşümden geçiyor. Dönüşüm sürecinde bulut teknolojilerinin kullanımı çok daha önemli hale geliyor. Bu durumda entegrasyon sürecinin de kısalıyor.” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti: “Geleneksel yöntemler kullanıldığında dönüşüm süresi 1 ila 2 yıl arasında değişiklik gösterirken, bu süre şu an haftalara indi.”



“DÖNÜŞÜM 3 TEMEL STRATEJİ SÜTUNUNDAN OLUŞUYOR”



İşletmelerde bütünlüğü sağlayabilmek için dijital dönüşüm ve akıllı işletmeye geçişin şart olduğunu, temel stratejinin sürdürülebilirlik, verimlilik ve müşteri memnuniyetinden oluşan üç sütun üzerine kurulması gerektiğini dile getiren ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu ise sözlerine şunları ekledi:



“3 temel stratejik unsurun içinde özellikle sürdürülebilirliğe odaklanılması gerek. Eğer dijitalleşme sağlanamazsa şirketlerin üçüncü kuşaklara devri zor olabiliyor. O nedenle dijitalleşme sürdürülebilirlik için olmazsa olmaz. Kritik bir rol oynayan bir diğer konu olan verimlilik ise günümüzde işletmeler için şart. Aksi takdirde karar alma hızları ve çevik işletme olma ihtimali ortadan kalkıyor. Dijitalleşme sürecinde en önemli konunun ise koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak.”



“BULUT TEKNOLOJİLERİ YÖNETİCİLERİN YOL ARKADAŞI”



Yöneticilerin en önemli yol arkadaşının bulut teknolojileri olduğunun altını çizen BTC Satış Yöneticisi Selahattin Güldeş, dijital dönüşümde gerçekleştirdikleri CXAll projesi hakkında, “Çok uluslu bir yapı olduğumuz için global trendleri takip ederek müşterilerimize yeni teknolojiler sunabiliyoruz ve dönüşüm yolcuklarında rehberlik hizmetlerimizi müşterlerimizin tercihine uygun olarak oluşturuyoruz. Bu sayede ASAŞ ile gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında ise sahada oluşan verileri gerçek zamanlı olarak bulut üzerinden ekiplerin verilere anlık olarak ulaşma kapasitelerini artırıyoruz” dedi.



SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPI İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ŞART!



Sürdürülebilir bir yapıya dönüşmek için iş süreçlerinin basitleştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayan ASAŞ Genel Müdürü Derya Hatiboğlu ise dijital dönüşüm projelerinin çıktılarına dair şu bilgileri paylaştı: “Dönüşü projemizle birlikte tüm iş birimlerinin benzer araçları kullanarak müşteri verilerini aynı altyapıyla kaydetmesini sağladık. İş süreçlerini tek çatı altında çalışmasını kapı araladık. Tek ekran altında müşterilerinin siparişinden satın alma ve sevkiyatına kadar tüm soruları tek tıkla cevap verebilir hale geldik. Bu proje müşterimize zaman ve mekandan bağımsız olarak geri dönüş yapma imkanı ve artan hacmimizde ilave kaynak ihtiyacı olmadan kendi ekibimizle yönetmemizi sağladı. CXAll projesiyle birlikte tüm departmanlarımızın eşzamanlı olarak bilgilendirme imkanı oluşturmanın yanı sıra ekiplerimize aynı bilgiye eşzamanlı olarak erişebilme fırsatı sunduk. Tüm bu süreç bize doğru veriye doğru zamanda ulaşmanın önemini gösterdi.”