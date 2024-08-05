Sivrisinek hastalıkları kontrol altına alınacak: 17 kat daha hızlı

Araştırmacılar, sivrisinek pupalarının cinsiyetini tespit edebilen cihaz geliştirdi.



Michigan State Üniversitesi, Jinan Üniversitesi ve Guangzhou Wolbaki Biyoteknoloji Şirketinin ortak çalışmasıyla sivrisinek pupalarının cinsiyetini belirleyebilen cihaz geliştirildi.



Araştırmacılar, cihazın haftanın 5 günü 8'er saat çalıştırılarak 16 milyondan fazla erkek sivrisinek pupasını saptayabildiğini ve bu işlemin elle ayırmaktan 17 kat daha hızlı olduğunu belirtti.

18 ÜLKEYE SATILDI



Hastalık taşımayan erkek sivrisinek pupalarını tespit edebilen cihazın, bu böceklerin taşıdığı dang humması ve benzeri hastalıkların yayılımını azaltabileceği vurgulandı.



Guangzhou Wolbaki Biyoteknoloji Şirketi'nde araştırmacı olarak çalışan Gong Juntao, otomatik cihazın tropikal sivrisinek kaynaklı hastalıkları etkili şekilde kontrol etme potansiyeline sahip bulunduğunu belirtti.



Cihaz, aralarında ABD, Avustralya ve İtalya'nın da olduğu 18 ülkeye satıldı.



DANG HUMMASI NEDİR?



Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme yol açabiliyor.



Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.



Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.



Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

