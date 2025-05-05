Skype uygulaması kullanımdan kaldırıldı

Microsoft'a ait Skype, 20 yılı aşkın hizmetinin ardından kullanımdan kaldırıldı.

Skype uygulaması kullanımdan kaldırıldı

Amerikan devlerinden 'a ait görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi.

Microsoft, 2003'te piyasaya sunulan ve 2010'da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın hizmetlerine "müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla" son verileceğini duyurmuştu.

Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını belirten şirket, Skype'taki kullanıcı verilerinin bu uygulamaya otomatik aktarılacağını bildirmişti. 

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