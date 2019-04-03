Microsoft'un forum sayfalarında gelen şikayetlerin artması neticesinde ortaya çıkan teknik sorun, gelen çağrıları reddetmenize veya bekletmenize olanak vermiyor.

Uygulamanın Android sürümünde yer alan 'Gelen aramaları otomatik olarak yanıtla' özelliği aktif hale geldiğinde çağrılar otomatik olarak yanıtlanabiliyor. Ancak bu ayar istendiğinde kapatılabiliyor.



Ortaya çıkan teknik sorun ise bu ayarın açık veya kapalı olmasına bakmaksızın çağrıları otomatik yanıtlıyor. Kullanıcılar farkında olmadan çağrılara cevap verildiği için yüksek seviyede bir güvenlik sorununa dönüşen hata, ilk olarak Microsoft'a bu yılın Ocak ayında rapor edildi ve sonrasında günden güne şikayetlerin sayısında artış yaşandı.



Microsoft ise geri bildirimleri değerlendirerek sorunu düzeltmeye çalışıyor. Diğer yandan WhatsApp ve Google Duo ve Telegram gibi uygulamaların yoğun olarak kullanıldığı günümüzde Skype'ın böylesine büyük bir hatayla yüzleşmesi ise uygulamaya kan kaybettirebilir.