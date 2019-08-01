Yeni fidye yazılımı Reddit üzerindeki porno ile ilgili konular aracılığıyla dağılım sağlıyor. Fidye yazılımını dağıtan profil hala etkinliğini koruyor.

ESET araştırmacısı Lukas Stefanko’ya göre tehdit henüz küçük ve amatörce olmasına karşın dağılımı geliştikçe ciddi bir tehdit haline gelebilir.



42 FARKLI DİLDE SMS ATABİLİYOR



Yeni fidye yazılımının dikkat çekici bir yayılma mekanizması var. Dosyaları şifrelemeye başlamadan önce, mağdurun kişi listesindeki her numaraya bir grup metin mesajı (SMS) göndererek alıcıları fidye yazılımı kurulum dosyasına yönlendiren bir bağlantı iletiyor.

Bu yöntem bulaşıcılığın hızla yayılmasına yol açabiliyor. Daha da kötüsü zararlı yazılım bu mesajı 42 farklı dilde gönderebiliyor. Lukas Stefenko, en sıradan kullanıcıların bile mesajların çevirilerinin yetersiz olduğunu hatta bazı dillerde hiç mantıklı görünmediğinin fark edilebildiğini söyledi.