Snapchat, 400 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı

Snapchat üçüncü çeyrek kazanç raporunda Snapchat'in 400 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

AKTİF KULLANICI SAYISINDA YÜZDE 12 ARTIŞ

Şirket, uygulamanın son çeyrekte dokuz milyon yeni kullanıcı ekleyerek toplam günlük aktif kullanıcı sayısını geçen yıla göre yüzde 12 artışla 406 milyona çıkardığını söyledi.



1,19 MİLYAR DOLAR GELİR

CNBC'ye göre şirket, geçen yıla göre yüzde 5'lik bir artışla ve Wall Street analistlerinin beklediğinden daha iyi bir şekilde, çeyrek için 1,19 milyar dolar gelir bildirdi.

SNAPCHAT PLUS 5 MİLYON ABONEYE ULAŞTI

Snap yaptığı açıklamada, reklam dışı gelir kaynaklarını büyütme stratejisinin önemli bir parçası olarak abonelik hizmeti Snapchat+'a işaret etti. Snap geçtiğimiz ay, kullanıcılara ayda 4 dolar karşılığında özel ve deneysel özellikler sunan Snapchat+'ın beş milyon aboneye ulaştığını duyurdu.



YAPAY ZEKA SOHBET ROBOTUNU KULLANIMA SUNMUŞTU

Aktif kullanıcı sayısındaki artışta, platforma yapay zeka sohbet robotunun eklenmesinin de katkısı olduğu belirtildi.

Öte yandan Snapchat, geliştirdiği yapay zeka asistanının günümüzde en çok kullanılan yapay zeka sohbet robotlarından biri olduğunu söyledi.