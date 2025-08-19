SoftBank'tan Intel'e yatırım

Japon SoftBank Group, ABD'li yarı iletken devi Intel'e 2 milyar dolar yatırım yapmayı kabul etti ve yeni bir adi hisse senedi ihracı yoluyla yüzde 2'nin biraz altında bir hisse satın aldı. Bu hamle, Intel'in kısa süre önce atanan CEO Lip-Bu Tan yönetiminde devam eden geri dönüş çabalarının kayda değer bir şekilde desteklendiğine işaret ediyor.



Anlaşma hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgiye göre, Intel'in Cuma günkü kapanıştaki piyasa değerine dayanan yatırım, bir yönetim kurulu koltuğu veya Intel'in ürünlerini satın alma taahhüdü içermiyor. SoftBank'ın ilgisi tamamen finansal olsa da, firmanın Arm ve OpenAI gibi holdingler aracılığıyla yapay zeka ve çip ekosistemindeki artan varlığı, ortaklığa sembolik bir ağırlık kazandırıyor.



SoftBank anlaşması, Washington'un Intel'e verdiği mali desteği derinleştirmeyi düşündüğü bir dönemde gerçekleşti. Bloomberg'in haberine göre ABD hükümeti, CHIPS ve Bilim Yasası'ndan aldığı 10,9 milyar dolarlık hibeyi özsermayeye dönüştürmek ve böylece şirkette yaklaşık yüzde 10'luk bir hisse sahibi olmak için görüşmeler yürütüyor.