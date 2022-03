Solar Orbiter uydusu Güneş’in yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş uydusu Solar Orbiter, Güneş'in yüksek çözünürlükle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Autoevolution internet sitesinin haberine göre, ultraviyole aralığında Güneş koronasının yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmek için Extreme Ultraviyole Görüntüleme Teleskobu (EUI) kullanıldı.

74 MİLYON KİLOMETRE UZAKLIKTAN

Teleskopla Güneş'in tamamını fotoğraflayabilmek için 74 milyon kilometre uzaklıktan (Dünya'nın ve Güneş'in yarısı kadar) 25 kare görüntü alındı.

Güneş'in tamamının görülebilmesi için daha sonra görüntü kareleri birleştirildi ve ESA, fotoğrafın 83 milyondan fazla piksel içerdiğini belirtti. Bunun 4K televizyon ekranında görülenden 10 kat daha yüksek bir çözünürlük olduğu bilgisi paylaşıldı.



Zoom in to the incredible detail of your home star with the highest resolution mosaic of the full solar disc + solar corona yet! The 25-images were taken by @EuiTelescope 7 March when #SolarOrbiter was 75 million km from the Sun

Hi-res👉https://t.co/2vOYZ7aw92 #ExploreFarther pic.twitter.com/Og4iRVCP4P