Somali hükümeti Tiktok ve Telegram'ı yasaklıyor

Somali İletişim ve Teknoloji Bakanlığı, sosyal medya platformları Tiktok, Telegram ve bahis sitesi 1XBET'i yasaklama kararı aldı.

Somali hükümeti Tiktok ve Telegram'ı yasaklıyor

Bakanlık tarafından düzenlenen "İletişim, İnternet ve Sosyal Medya Güvenliği Konferansı"nın ardından alınan karar kapsamında ülkede , ve 1XBET'in yasaklanması talimatı verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Konferansta Somalili gençlerin hayatını olumsuz yönde etkileyen hatta ölümlere neden olan Tiktok, Telegram ve 1XBET platformlarının kapatılmasının önemli olduğu kararlaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gençlerin ve kadınların çoğunlukta olduğu bu platformların "ahlaka aykırı durumlar sergilediği" kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ulusal Telekomünikasyon Kanunu'nun 64 ve 65. maddelerinin uygulanması amacıyla, İletişim ve Bakanlığı, toplumunun yaşam biçimini etkileyen ve kötü davranışlarda artışa neden olan iletişim ve internet araçlarını kullanırken ahlaki davranışlarını korumak için çalışmaktadır."

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