SON DAKİKA HABERİ: Google çöktü mü? (Erişim problemi yaşanıyor)

SON DAKİKA HABERİ: Arama motoru devi Google ve sağladığı hizmetlerde erişim sorunu yaşanıyor.

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Son dakika haberi! 

Arama motoru Google ve servislerinde erişim sorunu yaşanıyor.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Google ve Google'a bağlı servislerde Türkiye ve Japonya'da erişim sorunu yaşanıyor.

Almanya, İngiltere, Portekiz ve İsviçre'nin aralarında olduğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise kısmı sorunlar yaşandığı belirtiliyor. 

Gelen bilgilere göre, ASya'daki bazı ülkelerde de kısmı erişim sorunu yaşanıyor.

Söz konusu sorunun kaynağı henüz netleşmiş değil. Google'ın kısa süre içinde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyorç

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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