SON DAKİKA HABERİ: Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp gizlilik sözleşmesi açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesine ilişkin yaptığı bilgilendirmeyi paylaştı. Açıklamada, "WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dâhil olmak üzere, Türkiye’deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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21.05.2021 - 10:47| Son Güncelleme : 21.05.2021 - 11:04
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