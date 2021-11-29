SON DAKİKA HABERİ: Twitter CEO'su Jack Dorsey istifa etti

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Sosyal medya platformu Twitter'ın CEO'su ve kurucu ortağı Jack Dorsey görevini bırakma kararı aldı.



Twitter'ı 2006'da kuran Dorsey, hem Twitter hem de ödeme şirketi Square'in CEO'su olarak görev yapıyordu. Dorsey bir süredir tek bir işe kanalize olması için yatırımcıların istifa baskısı altındaydı.



45 yaşındaki Dorsey'in CEO olarak istifa kararı sonrasında şirketin hisselerinde küçük bir artış yaşandı. Bunun ardından Twitter'in borsadaki işlemleri kısa süreliğine durduruldu.

KURDUĞU ŞİRKET MİLYAR DOLARLIK OLDU



Dorsey, Twitter'ı 2006'da Biz Stone, Evan Williams ve Noah Glass ile birlikte kurmuştu. 2008'deyse Twitter'ın başkanlığından ayrılarak dijital ödeme platformu Square'i kurdu. Square de büyüyerek milyar dolarlık bir şirket haline dönüştü.

GEÇEN YIL İSTİFA ÇAĞRILARI BAŞLAMIŞTI

Jack Dorsey'e istifa çağrıları ilk olarak 2020'de gündeme geldi. Twitter'de önemli bir hisse payına sahip olan yatırım firması Elliott, tek bir işle ilgilenen CEO'nun Twitter için daha faydalı olacağına dikkat çekmişti. Daha sonra tarafların anlaşmaya varmasıyla Dorsey görevini yapmayı sürdürmüştü.