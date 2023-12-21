SON DAKİKA HABERİ: Twitter'da (X) erişim sıkıntısı

Twitter'a erişimde sorun yaşanıyor. Sabah saatleri itibariyle Twitter'daki paylaşımları görüntüleyemiyor. Downdetector raporlarına göre sorun küresel çapta görülüyor.

DOWNDETECTOR HAKKINDA

Downdetector, kullanıcılara çeşitli web sitelerinin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrimiçi bir platform. Downdetector, dünyanın her yerinden kullanıcıların internet, sosyal medya, web barındırma platformları, bankalar, oyunlar, eğlence ve daha fazlası gibi hayati hizmetlerdeki kesintileri anlamalarına yardımcı olur.