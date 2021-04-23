SON DAKİKA HABERİ: Bir kripto para platformu daha kapandı (Vebitcoin'den açıklama)

SON DAKİKA HABERİ: Vebitcoin şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu.

23.04.2021 - 20:41

SON DAKİKA HABERİ: Bir kripto para platformu daha kapandı (Vebitcoin'den açıklama)

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Son dakika haberi! Kripto para borsası Thodex'in kapanmasının ardından başka bir kripto para borsasından kapanma haberi daha geldi.

Vebitcoin şirketi finansal olarak zor durumda olduğunu duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlyacağız." denildi.

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