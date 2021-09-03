SON DAKİKA HABERİ: KVKK’dan WhatsApp’a para cezası

SON DAKİKA HABERİ: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.

Anadolu Ajansı 03.09.2021 - 18:47

SON DAKİKA HABERİ: KVKK’dan WhatsApp’a para cezası

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerden açık rıza alınmadan, profilleme amacıyla çerezler aracılığıyla kişilerden "kişisel veriler" alındığı gerekçesiyle WhatsApp'a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası verdi.

Kararda ayrıca WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin üç ay içerisinde Kanuna uygun hale getirilmesi istendi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, WhatsApp uygulaması hakkında yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden resen inceleme başlatmıştı.

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