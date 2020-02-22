SON DAKİKA HABERİ: Samsung  Corona virüs nedeniyle bir fabrikasını kapatıyor

Son dakika haberi!

Corona virüs, teknoloji şirketi Samsung'u da harekete geçirdi.

Güney Kore'deki fabrikasında bir kişide Corona virüs tespit edildiğini açıklayan şirket, söz konusu fabrikayı kapatma kararı aldı.

Samsung fabrikanın ne kadar süreyle kapalı kalacağına dair henüz bir açıklamada bulunmuş değil.

Geçtiğimiz günlerde Apple ve Tesla'nın Çin'deki fabrikaları salgın nedeniyle geçici süre ile kapatılmış, ilerleyen haftalarda bu tesisler yeniden üretime geçmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...