SON DAKİKA: Rekabet Kurumu'ndan WhatsApp gizlilik sözleşmesi açıklaması

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Whatsapp, tepki çeken gizlilik sözleşmesi güncellemesinde geri adım attı.

Rekabet Kurumu, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren güncellemesinin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.



Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, WhatsApp'ın veri paylaşımını içeren kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi ve bunların kullanıcıları tarafından onaylanmasını istemesi sonrasında 11 Ocak 2021'de Kurum tarafından söz konusu güncellemeye ilişkin geçici tedbir kararı alındığı anımsatıldı.



Müteakiben WhatsApp tarafından planlanan güncellemenin, küresel çapta 15 Mayıs 2021'e kadar ertelendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Rekabet Kurumu tarafından alınan tedbir kararı ve yapılan incelemeler sonrasında WhatsApp tarafından veri paylaşımını içeren söz konusu güncellemenin, onaylayan kullanıcılar dahil olmak üzere, Türkiye'deki hiçbir kullanıcı açısından yürürlüğe girmeyeceği tarafımıza bildirilmiştir."



NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

WhatsApp'ta tartışmalara neden olan gizlilik sözleşmesi için yapılan uzatma 15 Mayıs tarihinde sona ermişti.

WhatsApp, işletme hesaplarına daha fazla veri sağlayabilmek için gizlilik sözleşmesinde değişikliğe gitmişti.



Kişisel mesajlaşmalarda uçtan uca şifreler korunsa da işletme hesaplarıyla yapılan mesajlaşmalar şirket tarafından işlenecekti.

WhatsApp bazı ülkeler hariç dünya genelinde bu yeni sözleşmenin onaylanmasını zorunlu tutmuştu. Türkiye de onay zorunluluğunun bulunduğu ülkelerden biriydi.

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