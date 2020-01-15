Son Dakika: Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor (Wikipedia ne zaman açılacak?)

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.



Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?



Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Wikipedia 29 Nisan 2017'de erişime kapatılmıştı.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.



Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.

"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİK" KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI



Wikipedia geçtiğimiz dönemde Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.

WIKIPEDIA NEDEN KAPANDI?



Wikipedia "Suriye iç savaşı'na dış müdahaleler" ve "Devlet destekli terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.