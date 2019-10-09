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Nobel ödüllerinde Kimya kategorisinin kazananları belli oldu.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Kimya Ödülü'nün John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildiği bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada bilim insanlarına ödülün lityum iyon pilleri üzerindeki çalışmaları nedeniyle verildiğini açıkladı. 3 bilim insanı ödül ile birlikte verilen 9 milyon İsveç kronunu (Yaklaşık 5.3 milyon TL) paylaşacak.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019

NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ



Nobel Ödülleri'nin verilmeye başladığı 1901'den bu yana 109 kez Nobel Kimya Ödülü verildi.



Nobel Kimya Ödülü'nü alan en genç bilim insanı Frederic Joliot oldu. Joliot, 1935'te eşi Irene Jolio-Curie ile ödülü kazandığında 35 yaşındaydı.



Nobel Kimya Ödülü verilen en yaşlı bilim insanı ise 2002'de 85 yaşındayken ödüle layık görülen John B. Fenn oldu.



2015'TE AZİZ SANCAR KAZANMIŞTI



Nobel Kimya Ödülü'nü 2015 yılında Türk bilim adamı Aziz Sancar kazanmıştı. Sancar Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı olmuştu.



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