Son dönemde en fazla kazanç getiren kripto para birimleri

Solana iyi bilinen bir kripto para birimi olmaya devam ediyor. Ayrıca kripto para birimi endüstrisinin alternatif bir cevheri olarak da görülüyor. İki yıldan fazla bir süre önce sessizce piyasaya sürüldü, ancak ucuz bir maliyetle hızlı çalışması, yalnızca tüccarların değil, aynı zamanda geliştiricilerin de dikkatini çekti, bu da platformun gelecekteki gelişiminin bir kaynağı olarak görülüyor.



Shiba Inu ise daha popüler, ancak Solana'nın daha fazla potansiyeli var. Solana, mevcut piyasa değeri 59,7 milyar dolar olan piyasadaki beşinci en büyük dijital para birimidir. Bununla birlikte, en değerli iki para birimi olan Bitcoin ($BTC) ve Ethereum'un ($ETH) hala çok gerisindedir. Solana, yaptığı işte en iyisi olduğu için, herhangi bir kripto para biriminin en büyük büyüme olasılıklarından bazılarına sahiptir. Etkileyici bir büyüme gösteren kripto para birimlerinden bir diğeri ise HUH Token'dır.



Pazartesi günü, HUH Token piyasaya sunuldu. 48 saatten daha kısa bir sürede yüzde 1000 büyüme sergiledi. Bunun nedeni, HUH'nin sosyal heyecan ve pratikliğin bir birleşimi olması.

Shiba Inu gibi bir meme parasından ziyade, bir "Utimeme" parası olduğunu iddia ediyor. Kripto pazarını hızlı hareket ettiren iki şeyin birleşimi.

HUH'nin şu anda 1,19 milyon dolarlık satışı var. HUH Token şu anda yalnızca PancakeSwap'da işlem görüyor. HUH adlı bu yeni token, DOGE ve SHIB gibi köpek temalı kripto para birimlerinin ayak izlerini takip ediyor. Bazı uzmanlar Shiba Inu fiyat hareketine baktılar ve meme parasının bu yılın sonunda tekrar yükselmeye başlayacağını söylüyorlar.



Solana hızlıdır ve öyle olması için yapılmıştır. Şu anda, ağ genişledikçe maksimum 710.000 TPS potansiyel TPS ile saniyede 50.000 işlem (TPS) gerçekleştiren piyasadaki en hızlı programlanabilir blok zincirlerinden biridir.

Proof-of-stake (PoS) ve Proof-of-history (PoH) protokollerini birleştirerek yıldırım hızında hızlara ulaşır. İkincisi, merkezi olmayan ağdaki her bilgisayarın fikir birliği arayışı içinde sürekli olarak birbirleriyle konuşmasına gerek kalmadan işlem sürelerini belirlemenin yeni bir yöntemidir. Sonuç olarak, işlem doğrulama süreci kolaylaştırılarak masraflardan tasarruf sağlanır.



Solana, bu buluşun kendisine rakiplerinden çok daha güvenli ve performanslı blok zinciri sağladığını söylüyor. Solana'daki işlem ücretleri çok düşüktür ve genellikle Solana'nın madeni parası olan 0.000005 SOL'un altındadır. SOL madeni paranın mevcut fiyatında, bu ücret yaklaşık 0,001 ABD dolarıdır.



Buna karşılık, çok daha büyük Ethereum platformunun maliyetleri - veya Ethereum'un blok zincirindeki işlemleri yürütmek ve doğrulamak için gerekli hesaplama kaynakları için ödenen ödemeler-temel işlemler için 100 $ 'a ve değiştirilemez tokenler (NFT'ler) elde etmek için 250 dolara yükseldi.



Ek olarak, Ethereum tıkanıklık ve daha yavaş işlem sürelerinden muzdariptir. Büyük akıllı sözleşme platformunun ücretleri bu yıl arttı ve ortalama Ethereum işlem ücreti transfer başına 5 ila 35 dolar arasında değişiyor. Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin bile sorunu kabul etti ve ücretlerde beş kat azalma önerdi.



Ethereum sonunda daha uygun maliyetli ve çevre dostu PoS yaklaşımına geçecek ve Solana ile arasındaki boşluğu azaltacak olsa da, yeni başlayanlara bir avantaj sunmak için hala yeterli.

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