Sonic'in yapımcısı Sega, Angry Birds'ün yapımcısı Rovio'yu satın alıyor

Japonya merkezli oyun devi Sega, Avrupalı bir şirketi satın aldığını duyurdu.
Sonic the Hedgehog gibi önemli oyunlara imza atan Sega, mobil oyun dünyasının önde gelen şirketi Rovio'yu 775 milyon dolara bünyesine katacak.
Rovio'nun yapımcılığını üstlendiği Angry Birds, 1 milyar indirmeyi geçen ilk mobil oyun olmuştu.
Anlaşmayı açıklayan Sega, Rovio'yu satın alma kararının küresel oyun pazarındaki "konumunu güçlendirme" ihtiyacına dayandığını söyledi.
Geçen yıl, dünya genelindeki sekiz oyun stüdyosunda yaklaşık 550 çalışanı bulunan Rovio, istikrarlı oyunlarındaki indirmelerin beş milyara ulaştığını açıklamıştı.
Bu pazarın 2026 yılına kadar 263,3 milyar dolara çıkacağı ve mobil oyun yüzdesinin 56'ya çıkması bekleniyor. Rovio güçlü oyunların yanısıra Beacon adındaki mobil oyun platformunun da sahibi.
Sega, kendi mevcut ve yeni oyunlarını küresel mobil oyun pazarına getirmeye yardımcı olmak için Rovio'nun "canlı hizmet mobil oyun operasyonundaki ayırt edici bilgi birikimini" kullanacağını belirtti.
SEGA'NIN UZUN VADELİ HEDEFİ
Sega Sammy Holdings'in CEO'su Haruki Satomi, "Hızla büyüyen küresel oyun pazarı arasında, mobil oyun pazarı özellikle yüksek potansiyele sahip ve Sega'nın bu alandaki genişlemesini hızlandırmak uzun vadeli hedefi oldu." dedi.
Satomi, "Dünya çapında sevilen 'Angry Birds'ün sahibi olan ve şirketin sektör lideri mobil oyun geliştirme ve çalıştırma yeteneklerini destekleyen birçok kalifiye çalışana ev sahipliği yapan Rovio ile böyle bir işlemi duyurabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum." diye konuştu.
Rovio'nun gelirleri 2020'de 272,3 milyon Euro'dan 2022'de 317,7 milyon Euro'ya yükseldi, ancak aynı dönemde faaliyet karı 42,5 milyon Euro'dan 28,6 milyon Euro'ya düştü.
Cuma günü kapanışta Rovio'nun borsa değeri 707 milyon oldu, ancak şirketin hisseleri Sega ile anlaşmanın kabul edilmesinin ardından Pazartesi günü yaklaşık %18 arttı.
Sega ve Sammy Corporation 2004 yılında birleşerek Sega Sammy Holding'i kurdu.
Sega, milyonlarca satan birkaç video oyunu serisi üretti ve dünya çapında iki filmde de yer alan Sonic the Hedgehog karakteriyle tanınıyor.
Sega ayrıca atari makineleri de satıyor.