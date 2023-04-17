Sonic'in yapımcısı Sega, Angry Birds'ün yapımcısı Rovio'yu satın alıyor

Satomi, "Dünya çapında sevilen 'Angry Birds'ün sahibi olan ve şirketin sektör lideri mobil oyun geliştirme ve çalıştırma yeteneklerini destekleyen birçok kalifiye çalışana ev sahipliği yapan Rovio ile böyle bir işlemi duyurabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum." diye konuştu.



Rovio'nun gelirleri 2020'de 272,3 milyon Euro'dan 2022'de 317,7 milyon Euro'ya yükseldi, ancak aynı dönemde faaliyet karı 42,5 milyon Euro'dan 28,6 milyon Euro'ya düştü.



Cuma günü kapanışta Rovio'nun borsa değeri 707 milyon oldu, ancak şirketin hisseleri Sega ile anlaşmanın kabul edilmesinin ardından Pazartesi günü yaklaşık %18 arttı.



Sega ve Sammy Corporation 2004 yılında birleşerek Sega Sammy Holding'i kurdu.



Sega, milyonlarca satan birkaç video oyunu serisi üretti ve dünya çapında iki filmde de yer alan Sonic the Hedgehog karakteriyle tanınıyor.



Sega ayrıca atari makineleri de satıyor.