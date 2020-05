Sony ‘Days of Game 2020' için tarih verdi

Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony Playstation 4 sahiplerini yakından ilgilendiren bir açıklamada bulundu.



Şirket 'Days of Game 2020' isimli indirim kampanyasının başlayacağı tarihi resmi olarak duyurudu.



Sony’den yapılan açıklamaya göre, Days of Play 2020, 25 Mayıs’ta başlayacak ve 8 Haziran’a kadar devam edecek.



Sony'nin oyun konsolları için düzenlediği Days of Play, belirli günler arasında kullanıcılarına şirketin ürünlerini indirimli fiyatlar ile sunuyor.



Bu yılki kampanya kapsamında bazı Sony yapımı PS4 oyunları ve PS Plus abonelikleri indirime girecek.