Sony etkinliğini duyurdu: PlayStation 5 Pro tanıtılabilir

Sony, 10 Eylül Salı günü PlayStation "Teknik Sunumu" düzenleyeceğini duyurdu. PS5 baş mimarı Mark Cerny, dokuz dakikalık yayında yeni bilgiler paylaşacak. PlayStation 5 Pro'nun da bu etkinlikte tanıtılacağı iddia ediliyor.

Sony etkinliğini duyurdu: PlayStation 5 Pro tanıtılabilir

Sony, 10 Eylül Salı günü "PlayStation Teknik Sunumu" düzenleyeceğini duyurdu.

Yaklaşık 9 dakika süreceği belirtilen etkinliğe PS5 konsolunun baş mimarı Mark Cerny öncülük yapacak. 

Cerny daha önce 2020'deki çıkışından önce PS5'in tüm özelliklerini açıklamıştı.

PS5 PRO TASARIMI YER ALMIŞTI

Etkinlik duyurusu, Sony'nin 30. yıl dönümü PlayStation görselinde PS5 Pro görselinin yer almasının ardından geldi.

PlayStation'ın 30. yıl dönümü kutlamasındaki görselde yer alan PS5 Pro tasarımı görselinin oyunseverler tarafından fark edilmesinin ardından yeni bir konsol dedikodularını çıkarmıştı.

ÜÇ SİYAH ŞERİDE SAHİPTİ

PS5 Pro'nun sızdırılan görüntüleri, tek bir şeride sahip mevcut PS5 modelinden farklı olarak, dış cephelerin ortasında üç siyah şerit bulunan bir konsolu gösteriyordu.

Sony'nin teaser görselinde de aynı üç siyah şeride sahip bir PS5 yer alıyordu.

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