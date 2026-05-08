Sony zor zamanda karını artırmayı hedefliyor

Sony , yaptığı açıklamada, artan bellek çipi fiyatları ve oyun işini etkileyen tedarik kısıtlamalarına ilişkin artan endişelere rağmen, tüm yıl karının yüzde 10'dan fazla artacağını öngördü.

Japon eğlence ve elektronik grubu, Mart 2027'de sona erecek mali yılı için net karının bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 1,16 trilyon yen (7,39 milyar dolar) olmasını beklerken, oyun ve film iş kollarındaki daha yüksek karlar sayesinde faaliyet karının da yüzde 10,5 artarak 1,6 trilyon yene ulaşacağı öngörülüyor. Ancak satışların yüzde 1,4 düşüşle 12,3 trilyon yene gerileyeceği tahmin ediliyor.

Şubat ayında Sony, PlayStation 5 konsolu için yıl sonu satış sezonu için gereken minimum bellek tedarikini zaten sağladığını ve müşteri talebini karşılamak için tedarikçilerle görüşmelere devam edeceğini açıklamıştı. Mart ayında ise konsolun küresel fiyatlarını, ABD'deki 100 dolarlık zam da dahil olmak üzere, artırmıştı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı başkanı ve CEO'su Hiroki Totoki'nin, şirketin kurumsal stratejisi hakkında yatırımcıları bilgilendirmesi bekleniyor. Dikkatler çip tedarik koşullarına ve önümüzdeki yıla ilişkin iş görünümüne odaklanacak.

Bu iyimser tahmin, Sony'nin donanım ürünlerine yönelik artan baskı karşısında tüketici elektroniği üreticisi kökenlerinden daha da uzaklaşarak eğlence ve içeriğe doğru daha geniş bir dönüşüm gerçekleştirmeye çalıştığı bir dönemde geliyor.

Şirket , oyun, film, müzik ve yayın hizmetleri gibi çeşitli alanlardaki fikri mülkiyetini paraya çevirmeye odaklanarak, tekrarlayan içerik gelirleriyle daha istikrarlı bir kazanç tabanı oluşturmayı hedefliyor.

Sony, Mart ayında sona eren mali yıl için, ortak girişimi Sony Honda Mobility'deki Afeela elektrikli araç projesinin iptal edilmesi sonucu 125,2 milyar yen tutarında olağanüstü zarar kaydettiğini açıkladı. Şirket, bu giderlerin konsolide mali tablolarda değer düşüklüğü ve karşılıkların ortadan kaldırılması nedeniyle konsolide kazançları etkilemeyeceğini belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PLANLARI RAFA KALKMIŞTI

Sony ve Honda Motor arasındaki yüzde 50-yüzde 50 ortaklığın elektrikli araç modeli geliştirme ve lansman planlarını durdurmasının ardından değer düşüşü yaşandı. Mart ayında yapılan açıklamada, piyasa değişiklikleri ve Honda'nın elektrifikasyon stratejisini yeniden değerlendirmesi bu durumun nedenleri olarak gösterilmişti.

Sony için bu proje, öncelikle bir donanım üreticisi olmaktan çıkıp eğlence ve hizmetlere odaklı bir platform oluşturma yolunda atılan önemli bir adımdı.

Şirket, içerik ve teknolojisiyle araç içi zamanı paraya çevirebileceğine, araçları sürekli etkileşim ve gelir kaynaklarına dönüştürebileceğine inanıyordu.

Sony, Mart ayında sona eren mali yılda, bir önceki yıla göre yüzde 3,4 düşüşle 1,03 trilyon yen net kar elde etti. Bu düşüşün bir kısmı, elektrikli araç ortak girişiminden kaynaklanan 44,9 milyar yenlik özkaynak yöntemiyle hesaplanan yatırım zararından kaynaklanıyor. Faaliyet karı yüzde 13,4 artarak 1,44 trilyon yene yükseldi. Satışlar ise yüzde 3,7 artarak 12,47 trilyon yene ulaştı.