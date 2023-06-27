Sony'den LeBron James ile işbirliği: PlayStation 5 aksesuarları geliyor

PlayStation, Blog sayfasında yaptığı duyuruyla PlayStation 5 konsoluna özel sınırlı sayıda Lebron James temalı konsol kapağı ve kontrolcüsünü tanıttı. İşbirliği sonrası aksesuarların ön siparişleri 29 Haziran'da açılıyor.

Sony'den LeBron James ile işbirliği: PlayStation 5 aksesuarları geliyor

, NBA takımlarından Lakers formasını giyen yıldız basketbolcu LeBron James ile işbirliği yapıyor.

PlayStation'dan yapılan duyuruda, "LeBron James Limited Edition PlayStation 5 aksesuarları, 27 Temmuz'da ABD'de internet sitesi üzerinden 64,99 dolardan satışa sunulacak. Oyuncular, 29 Haziran Perşembe gününden itibaren PlayStation üzerinden ön sipariş verebilecekler." ifadeleri kullanıldı.

Sony'den LeBron James ile işbirliği: PlayStation 5 aksesuarları geliyor - 1

KONTROL CİHAZI

LeBron James Limited Edition DualSense kablosuz kontrol cihazı, 27 Temmuz'da ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İspanya, Portekiz, İtalya dahil olmak üzere ek ülkelerde piyasaya sürülecek. kumandası için ön siparişler bu ülkelerde 29 Haziran Perşembe gününden itibaren PlayStation üzerinden alınabilecek. Kontrol cihazının fiyatı ise 79,99 dolar olarak belirtildi.

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