Sony'den LeBron James ile işbirliği: PlayStation 5 aksesuarları geliyor

Sony, NBA takımlarından Los Angeles Lakers formasını giyen yıldız basketbolcu LeBron James ile işbirliği yapıyor.
PlayStation'dan yapılan duyuruda, "LeBron James Limited Edition PlayStation 5 aksesuarları, 27 Temmuz'da ABD'de internet sitesi üzerinden 64,99 dolardan satışa sunulacak. Oyuncular, 29 Haziran Perşembe gününden itibaren PlayStation üzerinden ön sipariş verebilecekler." ifadeleri kullanıldı.
LEBRON JAMES KONTROL CİHAZI
LeBron James Limited Edition DualSense kablosuz kontrol cihazı, 27 Temmuz'da ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İspanya, Portekiz, İtalya dahil olmak üzere ek ülkelerde piyasaya sürülecek. Oyun kumandası için ön siparişler bu ülkelerde 29 Haziran Perşembe gününden itibaren PlayStation üzerinden alınabilecek. Kontrol cihazının fiyatı ise 79,99 dolar olarak belirtildi.
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