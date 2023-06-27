Sony'den LeBron James ile işbirliği: PlayStation 5 aksesuarları geliyor

LEBRON JAMES KONTROL CİHAZI



LeBron James Limited Edition DualSense kablosuz kontrol cihazı, 27 Temmuz'da ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İspanya, Portekiz, İtalya dahil olmak üzere ek ülkelerde piyasaya sürülecek. Oyun kumandası için ön siparişler bu ülkelerde 29 Haziran Perşembe gününden itibaren PlayStation üzerinden alınabilecek. Kontrol cihazının fiyatı ise 79,99 dolar olarak belirtildi.



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