Sony’den Microsoft’a 3.6 milyar dolarlık yanıt

Japon teknoloji ve oyun devi Sony, hızla konsolide olan oyun endüstrisini daha da merkezileştiren bir adım attı. Sony, 3,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla "Halo" ve "Destiny" gibi popüler oyunların yaratıcısı olan video oyun stüdyosu Bungie’yi bünyesine katarak, Microsoft’a yanıt verdi.



Anlaşma, Microsoft'un sektördeki bir başka devi, "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi popüler mülkleri kontrol eden Activision Blizzard'ı 68.7 milyar dolara satın aldığını duyurmasından iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti.



STRATEJİK ADIM

Sony Interactive Entertainment CEO'su Jim Ryan blog yazısında,

“Bu, inşa ettiğimiz oyun deneyimlerini geliştirmeye devam etmek için stratejik bir adımdır" dedi ve ekledi:

"Bungie'nin birinci sınıf hizmet yaklaşımı ve uzun vadeli topluluk katılımı sunma konusundaki uzmanlığı son derece çekici ve PlayStation Studios'tan gelecekteki birçok canlı hizmet oyununun geliştirilmesini destekleyecek."



KADERİMİZDEN SORUMLU OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bungie, kendi açıklamasında, yaratıcı vizyonuna ve bağımsızlığına bağlı kaldığını söyledi:

"Kaderimizden sorumlu olmaya devam ediyoruz. Oyunlarımızı bağımsız olarak yayınlamaya ve yaratıcı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Tek bir birleşik Bungie topluluğunu yönetmeye devam edeceğiz. Oyunlarımız, topluluğumuzun olduğu yerde, oynamayı seçtikleri her yerde olmaya devam edecek.”