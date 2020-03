Sony'den Türkiye için zam kararı

Sony Türkiye tarafından gönderilen bir e-mail aracılığıyla, PlayStation Plus abonelik ücretlerinin artırılacağı açıklandı.



Aynı e-mail'e göre, şirketin Türkiye'de uygulayama sunacağı zamlı fiyatlar 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren kullanıma girecek.



Buna göre, PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı ücreti 239,99 TL, 3 aylık ödeme planı ücreti 99,99 TL ve 1 aylık ödeme ücreti ise 39,99 TL olarak karşımıza çıkacak



GÜNCEL PLAYSTATİON PLUS FİYATLARI NE KADAR?



Bir aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere üç ayrı paketle satışa sunulan PlayStation Plus üyeliklerinin ülkemizdeki güncel fiyatları şu şekilde:



PlayStation Plus 1 aylık ödeme planı: 23,99 TL

PlayStation Plus 3 aylık ödeme planı: 74,99 TL

PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı: 179,99 TL