Sony'den Corona virüs önlemi: Ofisini kapattı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan Corona virüs için şirketler pek çok önlem alıyor.



Salgın endişesi nedeniyle pek çok etkinlikten çekilme kararı alan teknoloji şirketleri şimdi de çalışanlarına evden çalışmaları önerisinde bulundu.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Corona virüs endişesi nedeniyle ofisini kaptan şirketler kervanına Sony de katıldı.



Aynı habere görei Japonya merkezli teknoloji şirketi, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ofisini bir haftalığına kapatma kararı aldı.



Şirket ekibe gönderdiği elektronik postada çalışanların bu süre zarfında evden çalışmalarını talep etti.



Geçtiğimiz günlerde Twitter 5 bin çalışanının evden çalışmaları talimatını vermiş, mikro blog sitesi tüm çalışanlarına kararını elektronik posta ile bildirmişti.



Kripto para şirketi Coinbase ise virüs taşıdığından endişe eden çalışanlarının ofise gelmek zorunda olmadıklarını ve evde kalabileceğini duyurmuştu.



Apple ise Çin’in bazı bölgelerinde evde kalan çalışanlarına destek paketleri göndermiş ve evden çalışmalarını istemişti.