Sony’nin PlayStation 5 için aldığı patent ortaya çıktı

Sony’nin bu yıl tanıtacağı PlayStation 5 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.



Japonya merkezli şirketin yaptığı bir patent PS5 için yapılan son rötuşlardan birisi olarak değerlendirildi.



Söz konusu patent, “Dynamic Music Creation In Gaming” (Oyunda Dinamik Müzik Oluşturma) şeklinde adlandırılıyor.



Patentin resmi özet kısmında ise şu ifadeler yer alıyor:



"Dinamik müzik oluşturma için bir metot ve sistem ortaya konuluyor. Bir duygu, bir ya da daha fazla müzikal motife atanıyor ve bir oyun vektörü, duygu ile ilişkilendiriliyor. Bir ya da daha fazla müzikal motif, duygu temelli olarak oyun vektörüne eşleniyor. Bir müzik kompozisyonu, oyun vektörü ya da arzu edilen duygular temelinde oluşturuluyor."



PLAYSTATION 5 NE ZAMAN ÇIKACAK?



Geçtiğimiz günlerde Sony tarafından yayınlanan iş ilanı merakla beklenen yeni PlayStation modeli PS5’in çıkış tarihini ortaya çıkarmıştı.



Söz konusu iş ilanı, Sony’nin PlayStation için donanım tedariğinde bulunacak yeni bir personel arayışında olduğunu gösteriyor. Şirketin yayınladığı iş ilanına bakılırsa yeni PlayStation modeli ekim ayında raflardaki yerini alabilir.



Ancak şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere bakılırsa Japonya merkezli Sony ilk etapta cihazın üretimini sınırlı sayıda tutmayı planlıyor.



Bloomberg’de yer alan habere göre İlk plana göre 2 milyon adet daha az üretilecek olan cihaz Mart 2021'de bitecek mali yıl içerisinde yaklaşık 5-6 milyon bandına çıkabilecek.



Bir önceki nesil oyun konsolu PlayStation 4, satışa sunulduğu ilk iki çeyrekte 7,5 milyon satmıştı.