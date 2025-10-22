Sora 2'de "sapıklık" sorunu: Gazetecinin yüzüyle üretilen içerikler tartışma yarattı

OpenAI’nin kısa süre önce kullanıma sunduğu video yapım uygulaması Sora 2, kullanıcıların yapay zeka aracılığıyla kısa videolar üretmesini sağlıyor. Ancak uygulama, “cameo” (görünme izni) özelliği sayesinde kullanıcıların başkalarının yüzlerini videolara yerleştirebilmesine olanak tanıyor. Bu durum, bazı kullanıcıların gerçek kişilerin yüzlerini kullanarak fetiş içerikli videolar üretmesine yol açtı.

"BEN BUNA ONAY VERMEDİM"

Uygulamayı kullanan gazeteci Katie Notopoulos, kendi yüzünü açık olarak kullanılabilir hale getirdikten kısa süre sonra, yüzünün hamile, dev ya da şişkin vücutlu karakterlerde kullanıldığı çok sayıda video gördüğünü açıkladı.

Business Insider yazarı Notopoulos, bu videoların büyük bölümünün açıkça fetiş türüne girdiğini belirtti ve “Bu içerikler beni rahatsız etti, çünkü bunlar potansiyel olarak cinsel haz için üretilmiş videolar ve ben buna onay vermedim” dedi.



Söz konusu kullanıcı hesaplarının yalnızca fetiş temalı videolardan oluştuğunu belirten Notopoulos, “Kendi yüzümün bu şekilde kullanılması tedirgin edici. Ben bile böyle hissediyorsam, sıradan bir kullanıcı bundan çok daha fazla rahatsız olur” ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN AZ OLMAMASINA ŞAŞMAMAK GEREK"

Notopoulos ayrıca, “Bu tür içerikler internette her zaman vardı, ancak ilk kez bu kadar kolay bir şekilde, gerçek insanların yüzleriyle üretiliyor. Kadınların bu platformda az olmasına şaşmamak gerek" dedi.

Sora uygulamasında yaşayan ünlülerin yüzlerinin kullanılmasına izin verilmiyor; ancak ölmüş ünlülerle ilgili videolar yapılabiliyor. Bu durum, kısa süre önce Martin Luther King Jr.’ın benzer şekilde kullanılması üzerine kamuoyunda tepki yaratmış ve OpenAI ilgili videoları durdurmuştu.



Öte yandan uygulamada genç kullanıcıların da benzer şekilde yetişkin içerik üreticileriyle birlikte videolar yaptığı tespit edildi. Bu durum, OpenAI’nin ebeveyn kontrolleri ve yaş sınırlamaları konusundaki politikalarını yeniden gündeme getirdi.

