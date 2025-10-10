Sora, Hollywood ile OpenAI arasında telif hakkı krizine yol açtı

1975’te kurulan ve aralarında sinema yıldızları, yönetmenler ve müzisyenlerin de bulunduğu binlerce ismi temsil eden CAA, gelişen yapay zeka teknolojilerinin kötüye kullanılmasının "medya sektörünün ötesine uzanan ciddi ve zararlı sonuçlar doğurabileceği" uyarısında bulundu.

"OPENAI TELİF HAKKI İLKELERİN HİÇE SAYIYOR"



Ajans, Reuters'a yaptığı açıklamada, OpenAI ve ortaklarının "insanların, yazarların, sanatçıların, oyuncuların, yönetmenlerin, yapımcıların, müzisyenlerin ve sporcuların yarattıkları eserler için emeklerinin karşılığını ve hak ettikleri itibarı almayı hak edip etmediğine" inanıp inanmadığını sordu.



Scarlett Johansson, Tom Hanks ve Doja Cat gibi isimleri temsil eden CAA, Sora’nın çalışma modelinin “küresel telif hakkı ilkelerini hiçe saydığını” savundu.



Ajans, OpenAI’nin sanatçılara uygun kredi ve ödeme garantisi sunmadığını belirterek, “Yoksa OpenAI, bunları çalabileceğini mi zannediyor?” diye sordu.



DİĞER STÜDYOLARDAN DA TEPKİ GELDİ



OpenAI’nin geçen ay ABD ve Kanada’da bağımsız bir uygulama olarak kullanıma sunduğu Sora, yapay zeka yardımıyla kısa ve gerçekçi videolar oluşturuyor.



Uygulama, mevcut telifli içerikleri dönüştürerek yapay zeka üretimi videolara çevirebiliyor ve sosyal medya benzeri akışlarda paylaşılmasına olanak tanıyor.

Öte yandan CNBC'nin haberine göre, platform yayınlandıktan sonraki ilk haftasında bir milyon indirmeyi aştı.



Fakat Disney, United Talent Agency (UTA) ve William Morris Endeavor (WME) gibi büyük stüdyolar ve ajanslar, OpenAI’yi telifli eserleri izinsiz kullanmakla suçladı.



Sinema Filmleri Derneği de (Motion Picture Association), OpenAI’den “ihlallere karşı derhal ve kararlı adımlar atmasını” talep etti.

OPENAI'DAN "GELİR PAYLAŞIMI" VAADİ



Tepkilerin artması üzerine OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman, cuma günü yayımladığı bilgilendirme yazısında, hak sahiplerinin karakterlerinin ve eserlerinin Sora’da nasıl kullanılacağını denetleyebilmelerini sağlayacak yeni araçların yakında sunulacağını duyurdu.



Altman ayrıca, bu tür kullanımlara izin veren sanatçılara gelir paylaşımı yapılacağını bildirdi.



Ancak bu açıklamaya rağmen Disney, telifli içeriklerinin uygulamada yer almasına izin vermediğini ve karakterlerinin Sora videolarında kullanılmaması gerektiğini belirten resmi bir uyarı mektubu gönderdiğini açıkladı.



CNBC'ye göre UTA, Sora’nın uygulamalarını “yenilik değil, istismar” olarak nitelendirirken, WME’nin tüm müşterilerinin içeriklerini platformdan kaldırdığı bildirildi.



OpenAI, son olarak Sora’nın herkese açık akışından yapay zeka tarafından üretilen karakterleri kaldırdığını ve telifli içeriğin kötüye kullanımını önlemek için daha sıkı güvenlik önlemleri getirdiğini açıkladı.



