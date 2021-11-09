Sosyal medya bu sefer hayat kurtardı

Amerika Birleşik Devletleri'nde kaçırılan bir kız çocuğunun hayatını sosyal medya kurtardı.



ABD basınında yer alan bilgilere göre North Karolina'da kaybolduğu bildirilen kız çocuğunu polis aramaya başladı.



İki gün sonra yaklaşık 800 kilometre ötede bulunan 16 yaşındaki genç kızı kaçıran 61 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı.



Genç kızı kurtaran şey ise bir dönem TikTok'ta viral haline gelen bir video oldu. Kentucky'de bir sürücüye "Yardıma ihtiyacım var" anlamına gelen el işareti yaptı.



Söz konusu sürücü polise haber verdi. Polis arabayı durdurup çocuğu kurtardı. 61 yaşındaki sürücünün telefonunda çocuğun uygunsüz fotoğrafları da bulunduğu açıklandı.



YARDIMA İHTİYACIM VAR İŞARETİ

Kanada Kadınlar Vakfı pandemi döneminde karantinada tehlike altında olan kadınlar ve çocuklar için tek elle yardım isteyecekleri bir hareket paylaştı.

Hareket evden dışarı çıkmanın zor olduğu dönemde ortaya çıkmıştı. Kameraya ya da karşınızdakine bir elinizi baş parmağının avuç içinize değecek ve dört parmağınız yukarı yönlü tek olacak şekilde tutuyorsunuz. Ardından dört parmağınızı açıp kapatıyorsunuz.